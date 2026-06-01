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औरैया में बुजुर्ग महिला को भतीजे ने ही उतार दिया था मौत के घाट, ये थी वजह

औरैया: औरैया जनपद के बिधूना थाना क्षेत्र के ग्राम सूरजपुर में हुई 65 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है. थाना बिधूना, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, मृतका के शरीर से उतारे गए आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारतीय के अनुसार, 27 मई 2026 को थाना बिधूना पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सूरजपुर स्थित एक बंद मकान में 65 वर्षीय महिला संतोष कुमारी का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. मामले में मृतका के पुत्र जैनेन्द्र कुमार निवासी सूरजपुर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बिधूना में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देश पर मामले के शीघ्र खुलासे के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया. जांच के दौरान थाना बिधूना, स्वाट और सर्विलांस टीम लगातार संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शनिवार तड़के करीब 2:05 बजे कमलपुर नहर पट्टी क्षेत्र से टीटू उर्फ आशीष पुत्र स्वर्गीय रामकरन द्विवेदी निवासी सूरजपुर को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ और बरामदगी के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में लूट और साक्ष्य छिपाने से संबंधित धाराओं की भी बढ़ोत्तरी कर दी है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या की वारदात कबूल कर ली.

आरोपी ने बताया कि मृतका संतोष कुमारी उसके मोहल्ले की बुआ लगती थीं और गांव में अकेली रहती थीं, जबकि उनका पुत्र अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के विदिशा में रहता है. आरोपी 25 मई की रात मृतका के घर गया था. वहां बातचीत के दौरान मृतका ने उसकी मां के चरित्र को लेकर कथित रूप से अभद्र टिप्पणियां कीं, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया.