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औरैया में बुजुर्ग महिला को भतीजे ने ही उतार दिया था मौत के घाट, ये थी वजह

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, आभूषण, नकदी बरामद की, पूछताछ जारी.

भतीजा गिरफ्तार
भतीजा गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 9:41 AM IST

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औरैया: औरैया जनपद के बिधूना थाना क्षेत्र के ग्राम सूरजपुर में हुई 65 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है. थाना बिधूना, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, मृतका के शरीर से उतारे गए आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारतीय के अनुसार, 27 मई 2026 को थाना बिधूना पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सूरजपुर स्थित एक बंद मकान में 65 वर्षीय महिला संतोष कुमारी का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. मामले में मृतका के पुत्र जैनेन्द्र कुमार निवासी सूरजपुर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बिधूना में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देश पर मामले के शीघ्र खुलासे के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया. जांच के दौरान थाना बिधूना, स्वाट और सर्विलांस टीम लगातार संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शनिवार तड़के करीब 2:05 बजे कमलपुर नहर पट्टी क्षेत्र से टीटू उर्फ आशीष पुत्र स्वर्गीय रामकरन द्विवेदी निवासी सूरजपुर को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ और बरामदगी के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में लूट और साक्ष्य छिपाने से संबंधित धाराओं की भी बढ़ोत्तरी कर दी है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या की वारदात कबूल कर ली.

आरोपी ने बताया कि मृतका संतोष कुमारी उसके मोहल्ले की बुआ लगती थीं और गांव में अकेली रहती थीं, जबकि उनका पुत्र अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के विदिशा में रहता है. आरोपी 25 मई की रात मृतका के घर गया था. वहां बातचीत के दौरान मृतका ने उसकी मां के चरित्र को लेकर कथित रूप से अभद्र टिप्पणियां कीं, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया.

आरोपी के अनुसार विवाद के दौरान मृतका ने उसे थप्पड़ भी मार दिया था. इस घटना से आक्रोशित होकर आरोपी ने शराब के नशे में रात लगभग साढ़े ग्यारह बजे कुर्सी पर बैठी वृद्ध महिला की गर्दन पर चाकू से कई वार कर दिए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने मृतका का मोबाइल फोन बाथरूम में फेंक दिया और उनके शरीर से सोने के कुंडल तथा चांदी की पायल उतार ली. इसके बाद उसने हत्या में प्रयुक्त चाकू को घर के पास एक खाली प्लॉट में छिपा दिया और मकान के मुख्य गेट पर ताला लगाकर फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक चाकू, दो सोने के कुंडल, दो चांदी की तोड़ियां (पायल), 2400 रुपये नकद तथा दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

बरामद आभूषण मृतका के शरीर से उतारे गए बताए जा रहे हैं. इस सफल कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक मुकेश बाबू चौहान, सर्विलांस टीम प्रभारी उपनिरीक्षक समित चौधरी, स्वाट टीम प्रभारी उपनिरीक्षक कुलदीप कुमार, उपनिरीक्षक यतेन्द्र कुमार तथा हेड कांस्टेबल दीपेन्द्र सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारतीय के अनुसार आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है.

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