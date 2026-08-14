जानकीपुरम मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी निकली पति का हत्यारा, आरोपी पत्नी हिरासत
पत्नी ने लोहे के तवे से पति के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उतारा मौत के घाट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 8:06 PM IST
लखनऊ: जानकीपुरम थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा चालक आशीष सोनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लिया है. आशीष की हत्या किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उसकी ही पत्नी तपस्या ने की थी. दोनों के बीच चल रही तीखी नोकझोंक के बाद गुस्से में आकर पत्नी ने लोहे के तवे से पति के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है.
डिंगुरपुर में शकुंतला देवी की मौत से हड़कंप: वहीं, महिगवां थाना क्षेत्र के डिंगुरपुर गांव में 40 वर्षीय शकुंतला देवी का शव उनके घर के अंदर अचानक मिलने से इलाके में अफरातफरी मच गई. मृतका काफी समय से बीमार थीं, लेकिन 11 दिन पूर्व हुए झगड़े और मारपीट का पहलू सामने आते ही पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गई. पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, ताकि साफ हो सके कि मौत की वजह बीमारी है या कुछ और, हालांकि, शरीर पर किसी प्रकार के निशान नहीं पाए गए हैं.
डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनंद के अनुसार, गुरुवार को जानकीपुरम पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक की सिर पर चोट लगने से मौत हो गई है. पुलिस की शुरुआती जांच और पूछताछ में सामने आया कि मृतक आशीष सोनी घटना के दिन अपनी पत्नी तपस्या के घर ससुराल आया था. वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर लंबी और तीखी बहस हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पत्नी तपस्या ने घर में रखे लोहे के भारी तवे से आशीष के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया.
आशीष और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से अनबन और वैवाहिक विवाद चल रहा था. दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे. गुरुवार को जब आशीष ससुराल पहुंचा, तो पुरानी बातों को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया और आवेश में आकर पत्नी ने आशीष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
घटना के बाद परिजनों के आरोपों और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी पत्नी तपस्या को हिरासत में ले लिया है. डीसीपी उत्तरी ने बताया कि वारदात में प्रयुक्त आला-ए-कत्ल लोहे का तवा के संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपी महिला से पूछताछ के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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