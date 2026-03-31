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हापुड़: पुलिस ने किया इबरत हत्याकांड का खुलासा, रिश्तेदार निकला हत्या का गुनहगार

हापुड़: पुलिस ने इबरत हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी मृतक के भाई को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने अवैध पिस्टल से गोली मारकर इबरत की हत्या की थी. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल के साथ मृतक का मोबाइल भी बरामद कर लिया है.

एएसपी विनीत भटनागर के अनुसार, यह मामला जनपद हापुड़ के थाना कपूरपुर क्षेत्र का है, शनिवार को सूचना मिली थी कि ब्रजनाथपुर शुगर मिल रोड पर नहर के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा है. सूचना के बाद मौके पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था.

मृतक व्यक्ति की पहचान कोतवाली नगर मोहल्ला मजीदपुरा निवासी इबरत खान के रूप में हुई थी, जो मूल रूप से बदायूं का रहने वाला था. मृतक इबरत टीवीएस मोपेड पर फेरी लगाकर रेडीमेड कपड़ा बेचता था. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई.

जांच के दौरान पुलिस ने शिवगढ़ी ईदगाह रोड निवासी तैय्यब को गिरफ्तार किया, पूछताछ में तैय्यब ने बताया कि मृतक इबरत खान आरोपी के गांव का ही रहने वाला था, करीब ढाई साल पहले आरोपी के पास से कपड़ा ले जाकर बेचता था, लेकिन करीब डेढ़ महीने से मृतक इबरत, आरोपी के पास से कपड़ा ले जाना बंद कर दिया था और अपना अलग गोदाम बना कर, खुद का काम करने लगा था.

जिसके आहत, आरोपी ने गुस्से में आकर मृतक इबरत को जान से मारने की योजना बनाई और 51हजार की एक अवैध पिस्टल खरीदी, जिससे इबरत की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. जब पुलिस आरोपी से पूछताछ शुरू की, तो आरोपी रो-रो कर पुलिस से हत्या का खुलासा करने की बात कहने लगा, लेकिन जब इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच की तो जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ और इबरत हत्या कांड गुनहगार तैय्यब ही निकला, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.