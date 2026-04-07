महज 1300 रुपये के लिए दो दोस्त का कत्ल, शराब के नशे में ली जान!
पलामू में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है.
Published : April 7, 2026 at 5:51 PM IST
पलामूः मात्र 1300 रुपए के एक लिए एक युवक ने अपने ही दो दोस्तों की बेरहमी से हत्या कर दी. युवक ने शराब के नशे में इस हत्याकांड को अंजाम दिया.
दरअसल, 16 जनवरी को चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहा में शंकर राम नामक व्यक्ति का अधजला शव बरामद हुआ. उसी दिन टाउन थाना क्षेत्र के कान्दू मोहल्ला में रेलवे ट्रैक के किनारे से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था. दोनों मामले में चैनपुर और टाउन थाना में एफआईआर दर्ज किया गया.
इन दोनों हत्याकांड के अनुसंधान के क्रम में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली. एक ही व्यक्ति के द्वारा दोनों हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चैनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के रहने वाले आरोपी चुनमुन चौधरी उर्फ अजीत चौधरी को गिरफ्तार किया.
पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि मात्र 1300 रुपए के लिए चुनमुन चौधरी उर्फ अजित चौधरी ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया. एक मृतक की पहचान अभी तक नहीं हुई है, घटना के दिन चुनमुन चौधरी अजीत चौधरी, शंकर राम और एक अज्ञात शख्स एक साथ बैठकर चैनपुर के इलाके में शराब पी रहे थे.
इसी क्रम में शंकर राम के पास मौजूद 1300 रुपए पर चुनमुन चौधरी और अज्ञात शख्स पर लालच आया. बाद में दोनों ने मिलकर शंकर राम की हत्या कर दी थी. हत्या के बाद 1000 रुपए चुनमुन ने रखा जबकि 300 रुपए अनजान व्यक्ति ने रखा. बाद में पैसे के बंटवारे को लेकर चुनमुन और उस शख्स के बीच विवाद हुआ. इसी विवाद में चुनमुन ने पत्थर से कूचकर हत्याकांड को अंजाम दिया.
एसपी ने बताया कि दोनों मामले में अलग-अलग एफईआईआर दर्ज हुए थे और दोनों का अलग-अलग अनुसंधान हो रहा है. अज्ञात शख्स की पहचान नहीं हो पाई है. रेलवे स्टेशन के इलाके में उसे करिवा या छोटू कहकर पुकारते थे लेकिन उसका पता के बारे में किसी को जानकारी नहीं है.
इस पूरे मामले में डीएसपी राजीव रंजन के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था. पुलिस की छापेमारी अभियान में डीएसपी राजीव रंजन, इंस्पेक्टर पूनम टोप्पो, थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.
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