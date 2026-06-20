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जिम में एक्सरसाइज करते समय SOG जवान की अचानक बिगड़ी तबीयत, हार्ट अटैक से मौत

जिम में वर्कआउट करते समय पुलिस जवान की तबीयत बिगड़ गई. आनन-फानन में जवान को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया.

Uttarakhand police soldier dead
मृतक एसओजी जवान गिरीश भट्ट (Photo-Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 20, 2026 at 2:17 PM IST

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चंपावत: जिले के बनबसा से एक दुखद खबर सामने आई है. चंपावत एसओजी के जवान की जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से मौत हो गई. मृतक जवान बनबसा का ही निवासी था, बनबसा स्थित एक जिम में वो बीते सायं व्यायाम कर रहा था. इसी दौरान उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जवान को तत्काल खटीमा निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. जवान की मौत की वजह हार्ट अटैक मानी जा रही है. वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है और घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है. लोग मृतक के परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं.

जिम में जवान की बिगड़ी तबीयत: बनबसा क्षेत्र के एक जिम में व्यायाम करते हुए एसओजी के जवान गिरीश भट्ट की अचानक तबीयत बिगड़ गई.मौके पर मौजूद लोगों द्वारा उनको खटीमा स्थित प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार एसओजी जवान गिरीश भट्ट (उम्र 38 बर्ष) पुत्र स्वर्गीय जयदेव भट्ट निवासी भजनपुर बनबसा एक जिम में व्यायाम कर रहे थे. व्यायाम करते हुए अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. जवान की तबीयत बिगड़ने पर लोगों के द्वारा उसको खटीमा प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गिरीश भट्ट को मृत घोषित कर दिया.

डॉक्टरों ने जवान को किया मृत घोषित: गिरीश भट्ट की मृत्यु की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया. गिरीश भट्ट की पत्नी गृहणी है और उनके दो बेटे हैं. गिरीश मूल रूप से पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले हैं. जवान के मौत की खबर के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर है. मृतक जवान गिरीश एसओजी चंपावत के तेज तर्रार जवानों में एक थे, पुलिस के महत्वपूर्ण अभियानों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी. फिलहाल मृतक जवान का बनबसा के शारदा घाट शमशान में नम आंखों से अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

घटना के बाद पुलिस महकमे में भी शोक की लहर: पुलिस अधीक्षक चंपावत रेखा यादव,पुलिस अधिकारियों जवानों,व्यापार मंडल बनबसा समेत विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने एसओजी जवान की आकस्मिक मौत पर शोक व्यक्त कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

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