5 वर्षों में यूपी में कितने जवानों ने गंवाई जान? जानिए पेंशन, नौकरी और आवास की क्या है स्थिति?
पुलिस स्मृति दिवस पर पढ़िए संवाददाता प्रशांत मिश्रा की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 5:33 PM IST
लखनऊ: पुलिस स्मृति दिवस पर हर साल शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है. उनकी बहादुरी और बलिदान को याद किया जाता है, लेकिन इस मौके पर एक जरूरी सवाल यह भी है कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों (शहीदों) के परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ कितनी आसानी से मिल रहा है. परिवार को आर्थिक मदद, बीमा और पेंशन के साथ अनुकंपा पर नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और आवास जैसी सुविधाएं की क्या स्थिति है.
पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा: एडीजी पीएचक्यू संजीव गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश में ड्यूटी के दौरान 247 पुलिसकर्मियों की मौत हुई. इनके आश्रितों के लिए कुल 57 करोड़ 50 लाख 90 हजार रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई. वर्षवार आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में 52 पुलिसकर्मियों की मौत हुई और उनके आश्रितों के लिए 17 करोड़ 4 लाख 70 हजार रुपये स्वीकृत किए गए. वर्ष 2022 में 64 पुलिसकर्मियों की मौत दर्ज हुई और 13 करोड़ 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है.
सबसे ज्यादा मौत किस साल: वर्ष 2023 में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या पांच साल में सबसे ज्यादा 68 रही. इस साल आश्रितों के लिए 13 करोड़ 66 लाख 20 हजार रुपये स्वीकृत किए गए. वर्ष 2024 में 31 पुलिसकर्मियों की मौत हुई और 6 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई. वहीं, 2025 में 32 पुलिसकर्मियों की मौत दर्ज की गई और उनके आश्रितों के लिए भी 6 करोड़ 65 लाख रुपये स्वीकृत किए गए है. इन आंकड़ों से साफ है कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि के रूप में बड़ी रकम स्वीकृत की गई.
सरकारी मदद का क्या प्रावधान: शासनादेश के मुताबिक, मृत पुलिसकर्मी की पत्नी को 20 लाख रुपये और माता-पिता को पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है. यह सहायता परिवार को अचानक आए आर्थिक संकट से उबरने में मदद देने के लिए है लेकिन परिवार की जरूरतें केवल एक बार मिलने वाली आर्थिक मदद तक सीमित नहीं होतीं. घर का खर्च चलाना, बच्चों की पढ़ाई जारी रखना और भविष्य की जिम्मेदारियां पूरी करना भी बड़ी चुनौती होती है. ऐसे में पारिवारिक पेंशन, बीमा और अनुकंपा नियुक्ति की भूमिका अहम हो जाती है. पुलिस विभाग के उपलब्ध दस्तावेज में कुल 5,444 पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होने की जानकारी मिली है.
विभागीय दस्तावेज के मुताबिक, पुलिस मुख्यालय ने 8 सितंबर 2025 को पत्र जारी कर अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों व जिल् के कप्तीनों को पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पुलिस वेलफेयर संस्थान की शाखा गठित करने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में निर्देश दिए थे.- संजीव गुप्ता, एडीजी पीएचक्यू
इन कारणों से होती है देरी: अधिकारियों का कहना है कि कुछ मामलों में नॉमिनी के नाम, वेतन संबंधी रिकॉर्ड और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े विवरण में गड़बड़ी के कारण प्रक्रिया में देरी होती है. ऐसे मामलों में कागजात दुरुस्त कराने और विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने में समय लग सकता है. हालांकि, कितने परिवारों की पेंशन इन कारणों से रुकी और औसतन कितने दिन में पेंशन स्वीकृत होती है, इसका विस्तृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.
आश्रितों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए पुलिस मुख्यालय में कल्याण, पेंशन, भवन, बजट और मृतक आश्रित सेवायोजन से जुड़ी अलग-अलग शाखाएं काम करती हैं. संबंधित जिलों और इकाइयों के स्तर पर भी इन मामलों में कार्रवाई की जाती है. ऐसी व्यवस्था में नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है. परिवार को किस सुविधा के लिए कहां आवेदन करना है, कौन से दस्तावेज देने हैं और आवेदन की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी समय पर मिले तो अनावश्यक परेशानी कम हो सकती है.- संजीव गुप्ता, एडीजी पीएचक्यू
बीमा के तहत भी आश्रितों को करोड़ों रुपये: मृत पुलिसकर्मियों के परिवारों को बीमा योजनाओं के जरिए भी आर्थिक मदद दी जाती है. विभागीय जानकारी के मुताबिक, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की दुर्घटना बीमा योजना के तहत पिछले पांच वर्षों में 1,574 मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को कुल 47 करोड़ 25 लाख रुपये की बीमा राशि दी गई है. इसके अलावा पुलिस सैलरी पैकेज के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु से जुड़े 1,028 मामलों में कुल 450.10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी गई है. भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से दुर्घटना में मृत्यु के 158 मामलों में 77.14 करोड़ रुपये दिए जाने का उल्लेख है. ये आंकड़े अलग-अलग बीमा और बैंकिंग योजनाओं से जुड़े हैं.
958 विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए 2.90 करोड़ रुपये: ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षा निधि से भी मदद दी जाती है. उपलब्ध विवरण के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में 958 विद्यार्थियों को शिक्षा निधि के तहत कुल 2 करोड़ 90 लाख 83 हजार रुपये दिए गए. उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान के माध्यम से भी बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक मदद का प्रावधान है. दस्तावेज के मुताबिक, बच्चों की शिक्षा से जुड़े पांच मामलों में 1 लाख 41 हजार रुपये और शादी से जुड़े आठ मामलों में 19 लाख रुपये स्वीकृत किए गए. इन सुविधाओं का मकसद यह है कि पुलिसकर्मी की मौत के बाद उसके बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूटे और परिवार जरूरी जिम्मेदारियां पूरी कर सकें.
अनुकंपा नियुक्ति सबसे अहम: किसी पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर उसके परिवार के सामने सबसे बड़ी चिंता नियमित आमदनी की होती है. एकमुश्त आर्थिक सहायता कुछ समय के लिए राहत दे सकती है, लेकिन परिवार के लंबे समय के खर्च के लिए नियमित आय जरूरी होती है. ऐसे में पात्र आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलना बेहद महत्वपूर्ण है. पुलिस मुख्यालय में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों का काम स्थापना शाखा के मृतक आश्रित सेवायोजन अनुभाग-18 के अंतर्गत आता है.
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