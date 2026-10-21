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5 वर्षों में यूपी में कितने जवानों ने गंवाई जान? जानिए पेंशन, नौकरी और आवास की क्या है स्थिति?

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लखनऊ: पुलिस स्मृति दिवस पर हर साल शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है. उनकी बहादुरी और बलिदान को याद किया जाता है, लेकिन इस मौके पर एक जरूरी सवाल यह भी है कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों (शहीदों) के परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ कितनी आसानी से मिल रहा है. परिवार को आर्थिक मदद, बीमा और पेंशन के साथ अनुकंपा पर नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और आवास जैसी सुविधाएं की क्या स्थिति है.

आज है पुलिस स्मृति दिवस (Photo Credit: ETV Bharat)

पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा: एडीजी पीएचक्यू संजीव गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश में ड्यूटी के दौरान 247 पुलिसकर्मियों की मौत हुई. इनके आश्रितों के लिए कुल 57 करोड़ 50 लाख 90 हजार रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई. वर्षवार आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में 52 पुलिसकर्मियों की मौत हुई और उनके आश्रितों के लिए 17 करोड़ 4 लाख 70 हजार रुपये स्वीकृत किए गए. वर्ष 2022 में 64 पुलिसकर्मियों की मौत दर्ज हुई और 13 करोड़ 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है.