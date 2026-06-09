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यूनिवर्सिटी छात्रों को बेचता था चिट्टा, अब पहुंचा जेल, सोलन पुलिस का बड़ा एक्शन

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोलन पुलिस अब तक कुल 16 आदतन अपराधियों को जेल भेज चुकी है.

MAN SENT TO JAIL FOR SELLING DRUGS TO STUDENTS IN SOLAN
Etv Bharat (SOLAN POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 10:51 PM IST

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सोलन: हिमाचल प्रदेश में पुलिस लगातार नशा तस्करी को लेकर अभियान चलाए हुए है. एक तरफ जहां नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बार-बार नशा तस्करी में शामिल रहे नशा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जा रहा है. इसी कड़ी में सोलन पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने यूनिवर्सिटी छात्रों को चिट्टा सप्लाई करने वाले एक युवक को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है.

सोलन पुलिस ने आदतन चिट्टा तस्कर अनुज कुमार दुग्गल को 3 महीने के लिए निवारक हिरासत में भेजा है. पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्रस्ताव भेजा था, जिसे प्रदेश सरकार/सक्षम प्राधिकारी ने मंजूर कर लिया. पुलिस थाना कंडाघाट की टीम ने 9 जून को अनुज कुमार दुग्गल, निवासी कंडाघाट (सोलन) (41 वर्ष) को हिरासत में लेकर जिला कारागार सोलन भेज दिया.

यूनिवर्सिटी छात्रों को बेचता था चिट्टा

पुलिस के अनुसार, अनुज काफी समय से वाकनाघाट क्षेत्र में चिट्टा (हेरोइन) की तस्करी में सक्रिय था. वह खासकर वाकनाघाट में स्थित विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों और इलाके के युवाओं को चिट्टा बेचने का काम कर रहा था. वह पुलिस के लिए 'आदतन अपराधी' की श्रेणी में था.

MAN SENT TO JAIL FOR SELLING DRUGS TO STUDENTS IN SOLAN
चिट्टा तस्कर अनुज कुमार दुग्गल (SOLAN POLICE)

9.72 ग्राम चिट्टे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार

वहीं, एक अन्य मामले में पुलिस ने 9.72 ग्राम चिट्टा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी भी जब्त कर ली है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुरेश कुमार, निवासी ढली (शिमला) और सुनील कुमार, निवासी कोटखाई (शिमला) के रूप में हुई है.

SOLAN POLICE CAUGHT CHITTA
चिट्टे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार (SOLAN POLICE)

एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया कि चिट्टा और नशा तस्करी को लेकर सोलन पुलिस लगातार एक्शन मोड में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सोलन पुलिस द्वारा नशा तस्करी में संलिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक कुल 16 आदतन अपराधियों के खिलाफ धारा 3(1), PIT NDPS Act, 1988 के तहत कार्रवाई कर निवारक हिरासत में भेजा जा चुका है. उन्होंने कहा कि पुलिस की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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सोलन पुलिस ने पकड़ा चिट्टा
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