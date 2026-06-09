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यूनिवर्सिटी छात्रों को बेचता था चिट्टा, अब पहुंचा जेल, सोलन पुलिस का बड़ा एक्शन

सोलन: हिमाचल प्रदेश में पुलिस लगातार नशा तस्करी को लेकर अभियान चलाए हुए है. एक तरफ जहां नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बार-बार नशा तस्करी में शामिल रहे नशा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जा रहा है. इसी कड़ी में सोलन पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने यूनिवर्सिटी छात्रों को चिट्टा सप्लाई करने वाले एक युवक को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है.

सोलन पुलिस ने आदतन चिट्टा तस्कर अनुज कुमार दुग्गल को 3 महीने के लिए निवारक हिरासत में भेजा है. पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्रस्ताव भेजा था, जिसे प्रदेश सरकार/सक्षम प्राधिकारी ने मंजूर कर लिया. पुलिस थाना कंडाघाट की टीम ने 9 जून को अनुज कुमार दुग्गल, निवासी कंडाघाट (सोलन) (41 वर्ष) को हिरासत में लेकर जिला कारागार सोलन भेज दिया.

यूनिवर्सिटी छात्रों को बेचता था चिट्टा

पुलिस के अनुसार, अनुज काफी समय से वाकनाघाट क्षेत्र में चिट्टा (हेरोइन) की तस्करी में सक्रिय था. वह खासकर वाकनाघाट में स्थित विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों और इलाके के युवाओं को चिट्टा बेचने का काम कर रहा था. वह पुलिस के लिए 'आदतन अपराधी' की श्रेणी में था.