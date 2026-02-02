ETV Bharat / state

लोहरदगा में चल रहा था बालू का अवैध कारोबार, पुलिस ने जब्त किए छह हाइवा

लोहरदगा: जिले के सेन्हा में एक डंपिंग प्लांट की आड़ में बालू का अवैध कारोबार किया जा रहा था. यहां से बालू हाइवा के जरिए रांची भेजी जा रही थी. पुलिस ने छापेमारी कर मौके से बालू लोड छह हाइवा जब्त कर लिए गए. इस कार्रवाई के बाद अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मच हुआ है. यह कार्रवाई भड़गांव-नंदगांव पथ पर स्थित बीटीआईपीएल प्लांट में की गई.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

एक संगठित और व्यवस्थित रूप से बालू का अवैध कारोबार चल रहा था. किसी को भी इसकी खबर नहीं थी. सबको मालूम था कि यह डंपिंग यार्ड निर्माण सामग्री तैयार करने के लिए स्थापित है. जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की, तब मामले का खुलासा हुआ.

लंबे समय से चल रहा था अवैध बालू का कारोबार

लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी को गुप्त सूचना मिली थी कि सेन्हा थाना अंतर्गत क्षेत्र भड़गांव में बड़े पैमाने पर अवैध बालू का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है. जिसके बाद एसपी ने सूचना का सत्यापन करते हुए सेन्हा थाना प्रभारी नीरज झा को मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया. थानेदार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह हाइवा वाहन को जब्त कर लिया, जिसमें जेएच 13जे 6362, जेएच 13जे 3825, जेएच 13जे 5141, जेएच13जे 9876, जेएच13जे 9290 एवं जेएच 13जे 8633 पर अवैध रूप से बालू लोड थी.

सेन्हा थाने में रखा गया जब्त वाहन