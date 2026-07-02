योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई; 67 पेटी प्रतिबंधित नशीली सिरप बरामद
पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, पुलिस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 1:07 PM IST
बहराइच: जिले में दो दिन पहले इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ी संख्या में प्रतिबंधित कोडीन युक्त नशीली सिरप बरामद किया गया था. मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. रूपईडीहा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसमें भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया गया है. वहीं, पुलिस मामले में एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, शहर के दरगाह थाना क्षेत्र के अशरफा ग्राम स्थित शिवांश मेडिकल एजेंसी से 67 पेटी में करीब 8140 बोतल प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप को बरामद किया है. मामले में ड्रग इंस्पेक्टर विनय कृष्ण ने बताया कि असरफा गांव में अजय कुमार यादव के दुकान के बगल में स्थित अवैध गोदाम से 8000 करीब कोडीन की सिरप बरामद किए गए हैं, जिसको जब्त कर लिया गया है और उसकी एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने बताया कि दो दिन पहले रूपईडीहा में भी छापेमारी हुई थी. इस दौरान वहां से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद की गई थी. जो भी लोग इसमें शामिल है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मेडिकल स्टोरों पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है. रूपईडीहा थाने के प्रभारी रमेश सिंह रावत ने बताया कि दो दिन पूर्व हुई कार्रवाई में कुछ लिंक मिले थे. उसी के आधार पर छापेमारी दरगाह थाना क्षेत्र इलाके में की गई है, जिसपर 8140 बोतल प्रतिबंधित कोडीन युक्त नशीली कफ सिरप बरामद की गई है.
अभियुक्त अजय उर्फ पवन यादव को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ की जा रही है, जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ताबड़तोड़ छापेमारी से जनपद में हड़कंप हुआ है.
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