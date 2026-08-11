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भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई: हाईवे पर लावारिस खड़े ट्रक से 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त

भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर लावारिस खड़े ट्रक से पुलिस ने 1379 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की.

लावारिस खड़े ट्रक से अवैध शराब बरामद
लावारिस खड़े ट्रक से अवैध शराब बरामद (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 8:54 PM IST

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भीलवाड़ा: शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर गुलाबपुरा के पास पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. यहां पिछले 24 घंटे से लावारिस खड़े एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी लेने पर मंगलवार शाम करीब एक करोड़ रुपये मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है. इस कार्रवाई के दौरान ट्रक के भीतर से अलग-अलग नामी अंग्रेजी ब्रांड की कुल 1379 पेटियां शराब की जब्त की गई हैं.

लावारिस हालत में खड़ा था ट्रक: गुलाबपुरा थाने के ASI गोवर्धन लाल ने बताया कि यह पूरा मामला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रामदेव होटल के पास का है. हाईवे पर लंबे समय से लावारिस हालत में खड़े इस वाहन को देखकर होटल मालिक और स्थानीय लोगों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने तुरंत गुलाबपुरा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पुलिस ने मौके पर ही पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई. इसके बाद जब ट्रेलर पर बंधा तिरपाल हटवाकर तलाशी ली गई, तो उसके भीतर भारी मात्रा में अवैध शराब के कर्टन छुपे हुए मिले.

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मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू: एएसआई गोवर्धन लाल ने बताया कि बरामद की गई इस अवैध शराब की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है. पुलिस ने शराब के स्टॉक और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है. फिलहाल अज्ञात वाहन चालक और शराब तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अब इस नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है कि यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था.

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भीलवाड़ा में अवैध शराब जब्त
1 करोड़ की अंग्रेजी शराब बरामद
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