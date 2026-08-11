ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई: हाईवे पर लावारिस खड़े ट्रक से 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त

भीलवाड़ा: शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर गुलाबपुरा के पास पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. यहां पिछले 24 घंटे से लावारिस खड़े एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी लेने पर मंगलवार शाम करीब एक करोड़ रुपये मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है. इस कार्रवाई के दौरान ट्रक के भीतर से अलग-अलग नामी अंग्रेजी ब्रांड की कुल 1379 पेटियां शराब की जब्त की गई हैं.

लावारिस हालत में खड़ा था ट्रक: गुलाबपुरा थाने के ASI गोवर्धन लाल ने बताया कि यह पूरा मामला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रामदेव होटल के पास का है. हाईवे पर लंबे समय से लावारिस हालत में खड़े इस वाहन को देखकर होटल मालिक और स्थानीय लोगों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने तुरंत गुलाबपुरा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पुलिस ने मौके पर ही पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई. इसके बाद जब ट्रेलर पर बंधा तिरपाल हटवाकर तलाशी ली गई, तो उसके भीतर भारी मात्रा में अवैध शराब के कर्टन छुपे हुए मिले.