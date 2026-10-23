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आसमान से गिरा ‘मेड इन कोरिया’ लिखा चमकता 'डिवाइस', समस्तीपुर के गांव में हड़कंप

समस्तीपुर में रेडियोसोंड उपकरण ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बाजिदपुर बम्बैया वार्ड संख्या चार स्थित बेलसंडी डीह गांव में गुरुवार की देर शाम एक रहस्यमयी घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. स्थानीय निवासी बंशीधर मिश्र के दरवाजे पर अचानक आसमान से डिजिटल लाइट से चमकता हुआ एक अज्ञात उपकरण गिरा.

‘मेड इन कोरिया’ लिखा उपकरण