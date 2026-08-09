ETV Bharat / state

रामगढ़ में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप, ट्रेलर से 1,236 बोतल जब्त

रामगढ़ के मांडू में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है.

Police seized large consignment of illicit liquor in Mandu of Ramgarh
रामगढ़ पुलिस द्वारा जब्त ट्रेलर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 12:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामगढ़ः जिला के मांडू थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है. हेसागढ़ा स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास खड़े एक ट्रेलर की तलाशी के दौरान पुलिस को 103 कार्टन में 1,236 बोतल शराब मिली. पुलिस द्वारा बरामद शराब की कुल मात्रा करीब 927 लीटर बताई गई है.

पुलिस के मुताबिक शराब पर ‘For Sale in Haryana Only’ लिखा हुआ था. पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लूणायत को आज शनिवार को सूचना मिली थी कि मांडू थाना क्षेत्र के हेसागढ़ा में एक ट्रेलर खड़ा है, जिसमें शराब लोड है. सूचना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी टीम का गठन किया गया.

पुलिस टीम ने हेसागढ़ा स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास पहुंचकर ट्रेलर की जांच की. ट्रेलर के डाला की तलाशी लेने पर कंपनी की अंग्रेजी शराब की 103 कार्टन में कुल 1,236 बोतल शराब बरामद हुई. पुलिस के अनुसार बरामद शराब की कुल मात्रा करीब 927 लीटर है.

थाना प्रभारी सदानंद कुमार ने कहा कि बरामद शराब के संबंध में कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया. वहीं, शराब की बोतलों पर हरियाणा में बिक्री के लिए होने का उल्लेख पाया गया. ऐसे में पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि शराब की यह खेप हरियाणा से कहां भेजी गई थी और रामगढ़ में इसे किस जगह खपाने की तैयारी थी. पुलिस ने शराब की खेप के साथ ट्रेलर को जब्त कर लिया है. मामले में मांडू थाना में एफआईआर दर्ज कर संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

फिलहाल पुलिस ट्रेलर के चालक, शराब की खेप से जुड़े लोगों और इसके संभावित खरीदारों की जानकारी जुटा रही है. शराब की इस खेप के आने और इसके कहा खपाया जाना था इसकी जांच कर रही है. अब जांच के बाद ही साफ होगा कि शराब की इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था.

इसे भी पढ़ें- पलामू में बंद घर में चल रही थी अवैध शराब की फैक्ट्री, छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे

इसे भी पढ़ें- गिरिडीह के बगोदर में 35 लाख की शराब जब्त, जंगल का फायदा उठाकर ड्राइवर फरार

इसे भी पढ़ें- रांची में शराब फैक्ट्री में रेड, आरजेडी के पूर्व एमएलसी गिरफ्तार

TAGGED:

SMUGGLING OF ILLICIT LIQUOR
RAMGARH SP MUKESH KUMAR LUNAYAT
POLICE SEIZED ILLICIT LIQUOR
अवैध अंग्रेजी शराब जब्त
ILLICIT LIQUOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.