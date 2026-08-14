ETV Bharat / state

धनबाद में 25 लाख की नकली शराब बरामद, बिहार भेजने की थी तैयारी

धनबादः अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के कांडालागा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद की है.

शराब को एक घर के पीछे बने बकरी शेड में छिपाकर रखा गया था. पुलिस ने मौके से 335 पेटियों में पैक कुल 16 हजार 80 बोतल शराब जब्त की है. बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है. प्रारंभिक जांच में शराब की खेप बिहार भेजे जाने की तैयारी की बात सामने आई है. हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही इस अवैध कारोबार से जुड़ा आरोपी मौके से फरार हो गया.

वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बरवाअड्डा पुलिस ने बुधवार देर शाम मरिचो पंचायत के कांडालागा गांव में कार्रवाई की. पुलिस टीम ने गांव निवासी सुनील रजक के घर के पीछे बने बकरी शेड की तलाशी ली. तलाशी के दौरान शेड में छिपाकर रखी गई नकली अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप देखकर पुलिस भी हैरान रह गई.

पुलिस ने शराब से भरी 335 पेटियां बरामद की है. इन पेटियों में कुल 16 हजार 80 बोतलें मिली हैं. पुलिस के मुताबिक जब्त शराब की बाजार कीमत करीब 25 लाख रुपये है. आशंका है कि शराब को दूसरे राज्य, खासकर बिहार में खपाने के लिए यहां छिपाकर रखा गया था. लेकिन पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही शराब कारोबारी सुनील रजक मौके से निकल भागा. पुलिस अब फरार आरोपी तक पहुंचने के साथ-साथ इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश में जुटी है.