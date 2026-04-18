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बेटी की शादी में खर्च करने थे लाखों, इसलिए पिता ने चुना अफीम का रास्ता! जानें, पूरा माजरा

पलामू में पुलिस ने अवैध अफीम की बड़ी खेप को पकड़ा है.

police seized large consignment of illegal opium in Palamu
पलामू पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 18, 2026 at 11:12 PM IST

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पलामूः जिला के मनातू में एक व्यक्ति अफीम बेचकर अपनी बेटी की भव्य तरीके से शादी करना चाहता था. पुलिस ने मनातू के केदल के रहने वाले शंकर सिंह के घर से पांच किलो 30 ग्राम अफीम की खेप को बरामद किया है. अफीम की इस खेप की कीमत करीब 20 लाख रुपये है. बता दें कि केदल गांव कुख्यात टीएसपीसी के जोनल कमांडर शशिकांत गंझू का गांव है.

दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि केदल गांव में शंकर सिंह नामक व्यक्ति ने अवैध अफीम की बड़ी खेत जमा की है. इसी सूचना के आलोक में मनातू थाना के पुलिस ने छापेमारी करते हुए शंकर सिंह के घर से अफीम की खेप को बरामद किया है. पूछताछ के दौरान शंकर सिंह ने पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी भी दी. पुलिस की पूछताछ में शंकर सिंह ने बताया है कि उसने खुद से खेती करके अफीम की खेप जमा की है.

मनातू थाना प्रभारी विक्की कुमार ने बताया कि शंकर सिंह ने खुद से अफीम की खेती की और इस खेप को तैयार किया. अफीम की खेप को कहां बेचा जाना था इसकी भी जानकारी पुलिस को मिली है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. शंकर सिंह अपनी बेटी की शादी भव्य तरीके से करना चाहता था जिस कारण उसने अफीम को जमा किया था. शंकर सिंह ने अपने घर के छज्जा के ऊपर अफीम की खेप को छुपाकर रखा था. पुलिस की छापेमारी में एएसआई सत्येंद्र कुमार समेत कई अधिकारी शामिल रहे.

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अवैध अफीम की खेती
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