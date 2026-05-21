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चतरा में 50 लाख के अवैध डोडा के साथ दो वाहन जब्त, चालक और तस्कर फरार

चतरा: अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 324 किलो अवैध अफीम का डोडा बरामद किया है. यह कार्रवाई चतरा-सिमरिया रोड पर वाहन जांच अभियान के दौरान की गई. बरामद डोडा की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है. हालांकि पुलिस को देखते ही मौके से दोनों वाहनों के चालक और तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भागने में सफल रहे. जिसके बाद पुलिस ने मौके से दोनों चार पहिया वाहनों को जब्त कर लिया है.

मामले को लेकर एसपी अनिमेष नैथानी ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि लावालौंग थाना क्षेत्र के देल्हो से सिमरिया की ओर वाहन में अवैध अफीम का डोडा लादकर तस्करी की सूचना मिली थी. सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया नागर गोजे शुभम भाऊ साहेब के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. उन्होंने बताया कि छापेमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चतरा-सिमरिया मुख्य मार्ग पर चेकिंग अभियान शुरू किया.

जानकारी देते चतरा एसपी (ईटीवी भारत)

दो वाहन से 324 किलो अवैध डोडा बरामद

इसी दौरान चतरा की ओर से आ रही एक अर्टिगा और एक होंडा अमेज वाहन को चौराहे के पास रोकने का प्रयास किया गया. लेकिन रुकने के बजाय पुलिस को देख दोनों वाहनों के चालक गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगल की ओर फरार हो गए. जिसके बाद वाहनों की तलाशी लेने पर अर्टिगा वाहन से 169 किलो तथा होंडा अमेज वाहन से 155 किलो अवैध अफीम डोडा बरामद किया गया.