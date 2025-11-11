ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल के कंटेनर से 61 लाख की अवैध शराब जब्त, रजिस्ट्रेशन नंबर निकला फर्जी!

रांची पुलिस की कार्रवाई में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गयी है.

police seized illegal liquor worth lakhs from container in Ranchi
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 1:59 PM IST

रांचीः जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जमशेदपुर से रांची की ओर आ रहे कंटेनर की जांच के दौरान 61 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त हुई है. इस कंटेनर में 1868 पेटियां थी जिनमें 16 हजार 544 शराब की बोतलें मिली हैं. प्रिंट के आधार पर इस पूरी खेप की कीमत करीब 61 लाख रु आंकी गई है. इस घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू हो गई है. पुलिस के द्वारा प्रेस रिलीज जारी करके इस कार्रवाई की जानकारी साझा की गयी है.

रांची के एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है. इस आधार पर नामकुम थाना की पुलिस टीम का गठन किया गया. 9 नवंबर की देर रात जमशेदपुर से रांची आ रहे कंटेनर को पुलिस ने रांची-टाटा रोड पर सरजामडीह गांव के पास जब रोका तो चालक गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा कर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकला.

लिहाजा, तत्काल पुलिस टीम ने कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया. कंटेनर को नामकुम थाना लाया गया लेकिन जांच के दौरान कंटेनर का पिछला गेट सील पाया गया. इस वजह से टीम को गेट खोलने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, रांची से अनुमति लेनी पड़ी. जब पुलिस टीम ने ताला तोड़ा तो उसमें से शराब का जखीरा बरामद हुआ. खास बात है कि कंटेनर का रजिस्ट्रेशन नंबर WB23D-5344 था, जो जांच फर्जी पाया गया.

रांची के ग्रामीण एसपी के निर्देश पर नामकुम थाना के पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. इसमें पुलिस अवर निरीक्षक शशि रंजन, पुलिस अवर निरीक्षक जयदीप कुमार सराक, पुलिस अवर निरीक्षक मिथुन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सोनू कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार के अलावा एएसआई तारकेश्वर प्रसाद केसरी, एएसआई प्रभुवन कुमार, एएसआई जयप्रकाश कुमार, एएसआई उज्जवल कुमार सिंह, चालक वीरेंद्र कुमार के साथ-साथ नामकुम थाना रिजर्व गार्ड के सशस्त्र बल को शामिल किया गया.

