पलामू में 90 लाख की अवैध शराब जब्त, मध्य प्रदेश से हुई थी तस्करी!

पलामू में मध्य प्रदेश से तस्करी की गयी अवैध शराब की खेप को पुलिस ने जब्त किया है.

Police seized illegal liquor smuggled from Madhya Pradesh in Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 16, 2025 at 10:13 PM IST

2 Min Read
पलामूः जिला पुलिस ने 90 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया है. अवैध शराब को मध्य प्रदेश के सतना से सिलीगुड़ी भेजा जा रहा था. लेकिन पुलिस को आशंका है कि शराब की यह खेत बिहार के इलाके में जाने वाली थी.

दरअसल पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से शराब की खेत की तस्करी होकर झारखंड के रास्ते गुजर रही है. इसी सूचना के आलोक में पलामू पुलिस ने पड़वा थाना क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया. जिसको लेकर कोलियरी मोड़ के पास पुलिस ने एक ट्रक को रोका. पुलिस ने ट्रक के अंदर से 90 लख रुपए के अवैध शराब को बरामद किया. जबकि ट्रक से राजस्थान के रामनगर के रहने वाले देदाराम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. ट्रक पर 910 पेटी विदेशी शराब मौजूद पाई गयी.

इस बाबत पड़वा थाना प्रभारी अंकित कुमार ने बताया कि शिकंजे में लिए गये शख्स से पूछताछ के क्रम में देदाराम ने बताया है कि शराब की यह खेप मध्य प्रदेश से सिलीगुड़ी जा रही थी. पुलिस को आरोपी के द्वारा बताई गयी बातों को लेकर आशंका है. गाड़ी में शराब से जुड़ी हुई कोई भी कागजात मौजूद नहीं थी.

पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है. बरामद अवैध शराब की कीमत लगभग 90 लाख रुपए है. इस छापेमारी अभियान में पड़वा के थाना प्रभारी अंचित कुमार, सब इंस्पेक्टर राजू कुमार गुप्ता समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.

अवैध अंग्रेजी शराब जब्त
PALAMU
POLICE SEIZED ILLEGAL LIQUOR
LIQUOR SMUGGLED FROM MADHYA PRADESH
ACTION ON ILLEGAL LIQUOR

