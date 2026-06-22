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तमाड़ में सैलून की आड़ में गांजा का कारोबार, पुलिस की कार्रवाई में संचालक गिरफ्तार

रांची के तमाड़ में सैलून से पुलिस ने अवैध गांजा बरामद किया है.

Police seized illegal Ganja from salon in Tamar of Ranchi
तमाड़ पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 22, 2026 at 5:27 PM IST

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रांचीः जिला के तमाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सैलून दुकान से करीब 3.9 किलोग्राम संदिग्ध गांजा बरामद किया है.

पुलिस ने सैलून संचालक 44 वर्षीय तीजनाथ हजाम को गिरफ्तार किया है. आरोपी तमाड़ थाना क्षेत्र के देउड़ी गांव का रहने वाला है. इस संबंध में तमाड़ थाना कांड संख्या-36/2026 दर्ज करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पतरा जंगल की ओर जाने वाले सड़क पर है सैलून

पुलिस को 21 जून को गुप्त सूचना मिली थी कि मां होटल के समीप पतरा जंगल की ओर जाने वाली सड़क किनारे स्थित एक सैलून दुकान में अवैध रूप से गांजा की खरीद-बिक्री की जा रही है. सूचना मिलने के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओमप्रकाश के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया. टीम ने मौके पर पहुंचकर सैलून दुकान की तलाशी ली, जहां से करीब 3.9 किलोग्राम संदिग्ध गांजा बरामद किया गया.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई- एसडीपीओ

एसडीपीओ ओमप्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना के सत्यापन के बाद गठित टीम ने तमाड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी की. तलाशी के दौरान सैलून दुकान से करीब 3.9 किलोग्राम संदिग्ध गांजा बरामद हुआ. पूछताछ के दौरान आरोपी बरामद मादक पदार्थ के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. इसके बाद बरामद गांजे को विधिवत जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने कहा कि मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. इस छापेमारी दल में बुंडू एसडीपीओ ओमप्रकाश, तमाड़ थाना प्रभारी दुलाल कुमार महतो, सहायक अवर निरीक्षक कुलदेव तांती तथा तमाड़ थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे.

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