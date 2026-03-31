ETV Bharat / state

लाखों का डोडा और तैयार अफीम बरामद, नशे के सौदागरों के नेटवर्क का खुलासा!

रांचीः जिला पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इस कड़ी में रांची के नामकुम इलाके से 85 लाख रुपये का डोडा, 3.50 लाख के अफीम के साथ साथ ढाई लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं. इस कार्रवाई में एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है.

पकड़ी गई बड़ी खेप

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन को मिली सूचना के आधार पर नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. डोडा और अफीम की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह के सदस्य मनीष तिर्की को रांची के नामकुम इलाके से गिरफ्तार किया गया है.

इस मामले की जानकारी देते हुए रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई कि नामकुम थानान्तर्गत ग्राम-बुदरी में एक गिरोह के द्वारा अफीम एवं डोडा की तस्करी की जा रही है तथा उनके पास अवैध अफीम एवं डोडा छुपा कर रखा हुआ है.

लाखों का डोडा और तैयार अफीम बरामद (ETV Bharat)

जिसके सत्यापन के बाद की गई छापामारी के क्रम में नामकुम थाना क्षेत्र के ग्राम-बुदरी स्थित मनीष तिर्की के पक्का/कच्चा मकान से विभिन्न रंग के प्लास्टिक के बोरा में भरा हुआ डोडा कुल- 31 बोरा एवं मकान परिसर में खड़ी सफेद रंग के गाड़ी (नं0- JH05AS-1583) से प्लास्टिक के बोरा में डोडा कुल चार प्लास्टिक बोरा में डोरा भरा हुआ बरामद किया गया, जिसका कुल वजन- 566.5 kg पाया गया.

आगे की तलाशी के क्रम में मनीष तिर्की के घर के अंदर रखे अलमीरा के दराज से प्लास्टिक में पैक किया हुआ 700 ग्राम तैयार अफीम, अफीम तौलने के लिए डिजिटल मशीन, नकद रकम- 2,28,000/- रुपये, बैंक पासबुक एवं फोन बरामद किया गया. बरामद डोडा, अफीम एवं नकद रुपये के संबंध वैध कागजात की मांग करने पर मनीष तिर्की के द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया. जिसके बाद बरामद नशे की खेप को विधिवत जब्त किया गया, साथ ही पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम-पता मनीष तिर्की को विधिवत गिरफ्तार किया गया.