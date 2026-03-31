लाखों का डोडा और तैयार अफीम बरामद, नशे के सौदागरों के नेटवर्क का खुलासा!
रांची पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.
Published : March 31, 2026 at 6:39 PM IST
रांचीः जिला पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इस कड़ी में रांची के नामकुम इलाके से 85 लाख रुपये का डोडा, 3.50 लाख के अफीम के साथ साथ ढाई लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं. इस कार्रवाई में एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है.
पकड़ी गई बड़ी खेप
रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन को मिली सूचना के आधार पर नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. डोडा और अफीम की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह के सदस्य मनीष तिर्की को रांची के नामकुम इलाके से गिरफ्तार किया गया है.
इस मामले की जानकारी देते हुए रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई कि नामकुम थानान्तर्गत ग्राम-बुदरी में एक गिरोह के द्वारा अफीम एवं डोडा की तस्करी की जा रही है तथा उनके पास अवैध अफीम एवं डोडा छुपा कर रखा हुआ है.
जिसके सत्यापन के बाद की गई छापामारी के क्रम में नामकुम थाना क्षेत्र के ग्राम-बुदरी स्थित मनीष तिर्की के पक्का/कच्चा मकान से विभिन्न रंग के प्लास्टिक के बोरा में भरा हुआ डोडा कुल- 31 बोरा एवं मकान परिसर में खड़ी सफेद रंग के गाड़ी (नं0- JH05AS-1583) से प्लास्टिक के बोरा में डोडा कुल चार प्लास्टिक बोरा में डोरा भरा हुआ बरामद किया गया, जिसका कुल वजन- 566.5 kg पाया गया.
आगे की तलाशी के क्रम में मनीष तिर्की के घर के अंदर रखे अलमीरा के दराज से प्लास्टिक में पैक किया हुआ 700 ग्राम तैयार अफीम, अफीम तौलने के लिए डिजिटल मशीन, नकद रकम- 2,28,000/- रुपये, बैंक पासबुक एवं फोन बरामद किया गया. बरामद डोडा, अफीम एवं नकद रुपये के संबंध वैध कागजात की मांग करने पर मनीष तिर्की के द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया. जिसके बाद बरामद नशे की खेप को विधिवत जब्त किया गया, साथ ही पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम-पता मनीष तिर्की को विधिवत गिरफ्तार किया गया.
सिंडिकेट कर रहा था काम
ग्रामीण एसपी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ में पता चला कि उसके द्वारा अत्यधिक मुनाफा कमाने की उद्देश्य से अवैध डोडा एवं अफीम के कारोबार के लिए एक सिंडिकेट बनाया गया है, जो मादक पदार्थ का अवैध कारोबार कर रहा है. इस सिंडिकेट में रांची जिला के अलावा खूंटी एवं हजारीबाग जिले के भी सदस्य शामिल है.
इस गिरोह के द्वारा अवैध व्यापार के संचालन में नकद लेन-देन के अलावे डिजिटल भुगतान/लेन-देन भी किया जाता है. गिरोह के द्वारा अवैध डोडा एवं अफीम की खरीद स्थानीय स्तर पर की जाती है तथा अन्य जिलों में इसकी सप्लाई सिंडिकेट के माध्यम से की जाती है. इस गिरोह के पास कई चारपाहिया वाहन है, जिन्हें अवैध कारोबार के लिए प्रयोग में लाया जाता है. इस गिरोह में शामिल अन्य सक्रिय सदस्यों को चिन्हित कर उनके गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है.
क्या है बरामद डोडा-अफीम का बाजार मूल्य
इस छापामारी में जब्त डोडा का अनुमानित मूल्य- 84,97,500 /- रु. एवं जब्त अफीम का अनुमानित मूल्य- 3,50,000/- रु. है. इस घटना के संबंध में पु०नि०-सह-थाना प्रभारी, नामकुम के स्वकथन के आधार पर नामकुम थाना कांड संख्या-81/26, दिनांक- 31.03.26, धारा-111(2) & (B)/113(3)/114 BNS एवं धारा-15(c)/17(b)/18/22 (c)/25/29 NDPS Act. दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है.
इसे भी पढे़ं- झारखंड से उत्तर प्रदेश जा रहा था लाखों का डोडा, दो तस्कर गिरफ्तार
इसे भी पढे़ं- झारखंड से हरियाणा ले जाई जा रही थी अफीम की खेप, पलामू पुलिस ने दो तस्करों को किया गिरफ्तार
इसे भी पढे़ं- खूंटी में नशा तस्करी पर बड़ा प्रहार, 39.78 किलो डोडा और 6.32 किलो अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार