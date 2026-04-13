चतरा में अफीम तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई, 50 लाख के नशे का सामान जब्त
चतरा में पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख का सामान बरामद किया है.
Published : April 13, 2026 at 8:55 PM IST
चतरा: जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही हैं. इसी अभियान के दौरान कुंदा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कुंदा थाना क्षेत्र के बटुकुईया गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध अफीम, डोडा और उससे जुड़े प्रतिबंधित नशे की खेप बरामद की गई है.
पुलिस की कार्रवाई
एसपी ऑफिस में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि सूचना के सत्यापन के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिमरिया शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव के ज्ञानी गंझू के घर पर छापा मारा, यहां से बड़े पैमाने पर अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है.
50 लाख का मादक पदार्थ बरामद
छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 840 ग्राम अवैध अफीम, 3 क्विंटल 15 किलो डोडा, 35 किलो पोस्ता दाना समेत अफीम उत्पादन में प्रयुक्त कई उपकरण जब्त किया है. एसपी के मुताबिक, बरामद सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी गई है.
नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस सख्त: एसपी
एसपी ने बताया कि मौके से टीम ने अफीम उत्पादन में प्रयुक्त मोटर पंप, दो सेक्शन पाइप, एक बंडल फीता पाइप और एक कीटनाशक स्प्रे मशीन भी जब्त किया गया है, जिनका उपयोग अवैध अफीम की खेती में किया जा रहा था. एसपी ने सख्त लहजे में कहा कि चतरा में अवैध नशे के कारोबार को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा. ऐसे कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
नशे के खिलाफ जारी रहेगा पुलिस का अभियान
पुलिस लगातार अभियान चलाकर ऐसे तत्वों पर नकेल कस रही है. उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्रवाई में सिमरिया एसडीपीओ के अलावा कुन्दा थाना प्रभारी प्रिंस कुमार सिंह, एनडीपीएस थाना प्रभारी शमी अंसारी, एसआई श्रीकांत पाण्डेय समेत कुन्दा और एनडीपीएस थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.
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