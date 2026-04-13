ETV Bharat / state

चतरा में अफीम तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई, 50 लाख के नशे का सामान जब्त

चतरा: जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही हैं. इसी अभियान के दौरान कुंदा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कुंदा थाना क्षेत्र के बटुकुईया गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध अफीम, डोडा और उससे जुड़े प्रतिबंधित नशे की खेप बरामद की गई है.

पुलिस की कार्रवाई

एसपी ऑफिस में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि सूचना के सत्यापन के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिमरिया शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव के ज्ञानी गंझू के घर पर छापा मारा, यहां से बड़े पैमाने पर अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है.

जानकारी देते एसपी सुमित कुमार अग्रवाल (Etv bharat)

50 लाख का मादक पदार्थ बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 840 ग्राम अवैध अफीम, 3 क्विंटल 15 किलो डोडा, 35 किलो पोस्ता दाना समेत अफीम उत्पादन में प्रयुक्त कई उपकरण जब्त किया है. एसपी के मुताबिक, बरामद सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी गई है.