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पलामू में पुलिस ने जब्त किया डेढ़ करोड़ का गांजा, इंटरस्टेट नेटवर्क का खुलासा

पलामू में पुलिस ने अवैध गांजा की एक बड़ी खेप को पकड़ा है.

Police seized cannabis worth rupees one and half crore in Palamu
पलामू में पुलिस ने अवैध गांजा की एक बड़ी खेप को पकड़ा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 9:20 PM IST

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पलामूः जिला पुलिस को इंटरस्टेट गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने तस्करों का 320 किलो गांजा पकड़ लिया है जिनकी बाजार में करीब डेढ़ करोड़ रुपए कीमत है. पुलिस ने गांजा की तस्करी के आरोप में एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है.

पलामू एसपी कपिल चौधरी को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के एक ट्रक से बिहार होते हुए झारखंड के इलाके में गांजा की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में पलामू के हुसैनाबाद के इलाके में पुलिस ने ट्रैप बिछाया. हुसैनाबाद एसडीपीओ दिव्यांशु शुक्ला और हुसैनाबाद थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया था. ट्रक में तलाशी के दौरान पुलिस ने 320 किलो गांजा को बरामद किया है.

गांजा को स्पेशल तरीके से पैक किया गया था और 10 अलग-अलग बोरे में रखा गया था. नशे के कारोबारी ने गांजा की तस्करी के लिए ट्रक को रिमॉडलिंग करवाया था और अंदर में तहखाना जैसा बनाया था. तहखाना के उपर केबल रख दिया गया था. पुलिस ने काफी देर तक ट्रक की तलाशी लिया इसके बाद गांजा की खेप बरामद हुई. पुलिस ने गांजा के खेत के साथ छतरपुर के मदनपुर के रहने वाले राजेश यादव नामक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है. राजेश यादव को बिहार बॉर्डर पर ट्रक सौंपा गया था और उसे छतरपुर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी गई थी.

हुसैनाबाद एसडीपीओ दिव्यांशु शुक्ला ने बताया कि 320 किलो गांजा बरामद हुआ है पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत इसे बरामद किया है तस्करी के आरोप में एक ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है. हुसैनाबाद के थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि इंटर स्टेट नेटवर्क है जो इसमें शामिल था. पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस की छापेमारी में देवरी ओपी प्रभारी राजू कुमार गुप्ता, लठेया ओपी प्रभारी मुकेश कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर छात्रधारी कुमार और सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार दास शामिल है.

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गांजा की तस्करी का आरोपी गिरफ्तार
INTERSTATE GANJA SMUGGLING RACKET
PALAMU
POLICE SEIZED CANNABIS
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