ETV Bharat / state

10 लाख रुपये का डोडा बरामद, पंजाब के तस्करों के मंसूबों पर चतरा पुलिस ने फेरा पानी

चतरा: जिला पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे है. इस दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 80 किलोग्राम प्रतिबंधित डोडा बरामद किया है. बरामद डोडा की अनुमानित कीमत करीब दस लाख रुपये बताई जा रही है.

जिला समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.

उन्होंने बताया कि सूचना थी कि लावालौंग थाना क्षेत्र के हरदीपुर गांव स्थित जोरदाग टोला में भारी मात्रा में डोडा संग्रहित कर पंजाब भेजने की तैयारी की जा रही है. सूचना के सत्यापन के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिमरिया नागर गोजे शुभम भाऊ साहेब के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हरदीपुर के जोरदाग टोला में छापेमारी की. जहां तस्कर चंदन यादव के घर के समीप झाड़ियों में छिपाकर रखा गया लगभग 80 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया.

हालांकि पुलिस की भनक लगते ही पंजाब से खरीदारी के लिए पहुंचे तस्कर, उसका सहयोगी तथा जायलो वाहन का चालक मौके से फरार होने में सफल रहे. पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर लिया है तथा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है.

डीएसपी मुख्यालय ने बताया कि मामले में लावालौंग थाना में एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. साथ ही पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है ताकि इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा सके.