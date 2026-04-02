रोहतास में पुलिस का बड़ा एक्शन, उखाड़ ले गई खिड़की-दरवाजे..हत्या के अभियुक्तों के घर कुर्की-जब्ती
रोहतास में पुलिस ने जमीन विवाद में हुई हत्या के तीन फरार आरोपियों के घर कुर्की-जब्ती की. मृतक की पत्नी की भी मौत. पढ़ें खबर-
Published : April 2, 2026 at 11:52 AM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति अब सख्ती से लागू हो रही है. इसी क्रम में सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद गांव में 24 मार्च को हुई दिनदहाड़े हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. तीन फरार आरोपियों के घरों की कुर्की कर दी गई.
पीट-पीटकर युवक की हत्या: 24 मार्च को मुरादाबाद गांव में जमीन खरीद-बिक्री के विवाद को लेकर हसन रजा खान नामक युवक की सड़क पर पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद रोहतास पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे. पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं.
पत्नी की भी मौत, अस्पताल में बच्चे: हत्या के सदमे से टूटकर मृतक हसन रजा खान की पत्नी रेशमा खातून ने अपने दो बच्चों के साथ आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद उसे इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया, जहां रेशमा खातून की मौत हो गई. उनकी 4 वर्षीय बेटी और डेढ़ वर्षीय बेटे का इलाज अभी भी वाराणसी में चल रहा है.
कुर्की की कार्रवाई, भारी पुलिस बल तैनात: देर शाम न्यायालय के आदेश पर सदर एसडीपीओ कुमार वैभव के नेतृत्व में पुलिस ने फरार तीन आरोपियों के घरों की कुर्की शुरू की. कुर्की के दौरान घर के दरवाजे, खिड़कियां और अन्य कीमती सामान जब्त कर लिए गए. गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और कुर्की के समय बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.
एसडीपीओ का बयान: एसडीपीओ कुमार वैभव ने बताया कि पुलिस अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. उन्होंने साफ कहा कि घटना में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. चार आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बाकी तीनों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, इसलिए उनके घर कुर्क किए गए हैं.
"मामले में चार गिरफ्तारियां पहले हीं हो चुकी हैं, लेकिन तीन आरोपियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया. जिसके बाद उनके घरों की कुर्की की गई है. पुलिस गंभीर अपराध में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा."-कुमार वैभव, एसडीपीओ 2, सासाराम
पुलिस की सख्ती जारी रहेगी: पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय हैं. रोहतास पुलिस का कहना है कि अपराधियों को किसी भी सूरत में छूट नहीं दी जाएगी.
गांव में मचा हड़कंप: कुर्की की इस कार्रवाई से पूरे मुरादाबाद गांव में हड़कंप मच गया। एक ओर जहां फरार आरोपियों के परिजनों में दहशत फैल गई, वहीं दूसरी ओर आम ग्रामीणों ने पुलिस की इस सख्त कार्रवाई की खूब सराहना की. लोगों का मानना है कि ऐसी कार्रवाई से अपराध पर अंकुश लगेगा और कानून का राज स्थापित होगा.
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