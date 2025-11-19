ETV Bharat / state

MLA का बोर्ड लगाकर हूटर बजाता दौड़ा रहा था कार, देहरादून पुलिस ने सीज किया वाहन

देहरादून: उत्तराखंड में माननीयों के बेटों की मनमानी जारी है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे के मारपीट के मामले के बाद दूसरे राज्य के विधायक का बेटा ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ पकड़ा गया. पुलिस ने विधायक के मनबढ़ बेटे का वाहन सीज कर लिया है.

ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहा वाहन सीज: देहरादून में काली फिल्म, विधायक का बोर्ड और हूटर लगा वाहन फर्राटे भर रहा था. संदिग्ध होने के शक पर वाहन को रोककर चेकिंग की गई. थाना बसंत विहार पुलिस को वाहन में वीआईपी नाम की पट्टिका, काली फिल्म और हूटर लगे मिले. वाहन चलाने युवक ने खुद को विधायक का बेटा बताया. इस पर पुलिस ने इन सभी चीजों को हटा दिया. इसके बाद वाहन को सीज कर दिया गया.

दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद से जारी है सघन चेकिंग: बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की घटना के बाद से एसएसपी के निर्देशों पर पूरे देहरादून जनपद में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. जरा सा भी शक होने पर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है. चेकिंग के दौरान मंगलवार रात बसंत विहार पुलिस ने एक संदिग्ध सफारी वाहन को रुकवाया. इस कार में आगे विधायक का बोर्ड लगा था. वाहन के शीशों पर ब्लैक फिल्म थी. इसके साथ ही कार में हूटर भी लगाया गया था.