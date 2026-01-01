ETV Bharat / state

देहरादून में 5 घंटे में 62 गाड़ियां सीज, हुड़दंगियों को कराई थानों की सैर, दर्ज हुआ साल का पहला मुकदमा

देहरादून में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन कर रही 62 गाड़ियों सीज कीं.

कई हुड़दंगियों ने की थानों की सैर (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 1, 2026 at 3:48 PM IST

देहरादून: नए साल के जश्न में हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने जमकर कार्रवाई की. राजधानी देहरादून में भी पुलिस ने नए साल के जश्न में खलल डाल रहे हुड़दंगियों को साल के पहले ही दिन पुलिस थानों की सैर कराई. देहरादून पुलिस ने 31 दिसंबर की रात 10 बजे से 1 जनवरी की सुबह 3 बजे तक 62 वाहनों को अलग-अलग कारणों में न केवल सीज किया, बल्कि उनके चालकों को गिरफ्तार भी किया. देहरादून जिले में साल 2026 का पहला मुकदमा रायवाला थाने में दर्ज किया गया.

देहरादून पुलिस ने देर रात तक चेकिंग अभियान चलाया. हालांकि पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई की, जो शराब पीकर या तो गाड़ी चला रहे थे या तेज गति से गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहे थे. देहरादून पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 62 वाहनों को पुलिस ने 5 घंटे के भीतर सीज किया है. जबकि उनके चालकों को भी गिरफ्तार किया है. यह वह सभी लोग हैं जो नए साल का जश्न मना कर या तो मसूरी से आ रहे थे या मसूरी जा रहे थे. देहरादून के आस पास के इलाकों में भी पुलिस की पैनी नजर थी. लिहाजा, अलग-अलग जगह पर भी पुलिस ने हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई की है.

राजधानी देहरादून जिले में साल 2026 का पहला मुकदमा रायवाला थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है. थाने में यह मामला आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद पुलिस ने देसी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया. उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा गया है.

एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि देर रात तक चले चेकिंग अभियान के आंकड़े अभी आ रहे हैं. हमने पहले ही लोगों से अपील की थी कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं. ये चेकिंग आज भी जारी रहेगी.

