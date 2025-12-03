ETV Bharat / state

जोधपुर: पुलिस ने टायर बर्स्ट कर रोकी एसयूवी, 400 किलो से अधिक डोडा पोस्त जब्त

पुलिस ने तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच कापरड़ा थानाधिकारी को सौंपी है.

police action against Smuggler
जब्त मादक पदार्थ और एसयूवी. (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 5:09 PM IST

जोधपुर: बिलाड़ा थाना पुलिस ने एक एसयूवी को जब्त कर उससे मादक पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की. इसमें भारी मात्रा में डोडा पोस्त ले जाया जा रहा था. पुलिस ने एसयूवी को रोकने के लिए उसके टायर बर्स्ट कर दिए. इसके बावजूद तस्कर गाड़ी को लेकर भागने में सफल रहा. बाद में पुलिस ने पीछा करके गाड़ी बरामद कर ली. पुलिस ने गाड़ी से 400 किलोग्राम से अधिक डोडा पोस्त जब्त किया . साथ में एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए. तस्कर मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया कि डीएसटी टीम और बिलाड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की. डीएसटी कांस्टेबल हरेंद्र लोहरा को मादक पदार्थों की खेप आने की सूचना मिली थी. इस पर बिलाड़ा थानाधिकारी सवाई सिंह और डीएसटी प्रभारी श्रवण कुमार भवंरिया के नेतृत्व में जयपुर-जोधपुर हाईवे के बिलाड़ा बाईपास पर पुलिस दल ने नाकाबंदी लगाई. इस दौरान सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट वाली एक एसयूवी आती दिखी तो पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की. इस पर डीएसटी के वीरेंद्र चौधरी ने सूझबूझ से एसयूवी के सामने टायर बर्स्टर लगाकर उसके टायर बर्स्ट कर दिए. फिर भी चालक पिचियाक की ओर गाड़ी ले भागा.

ब्रिज के पास गाड़ी खड़ी कर भागा तस्कर: चालक वाहन को पिचियाक के पास लूणी नदी ब्रिज पर छोड़कर फरार हो गया. पुलिस टीम ने उसे तलाशा, लेकिन वह नहीं मिला. बिना नंबर प्लेट वाली उसकी एसयूवी की तलाशी लेने पर उसमें 24 काले रंग के प्लास्टिक के ड्रमों (कट्टों) में कुल 415.52 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त तथा एक लोडेड पिस्टल व 4 कारतूस बरामद हुए. पुलिस ने तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच कापरड़ा थानाधिकारी को सौंपी है.

टीम के सदस्य होंगे पुरस्कृत: एसपी ने बताया कि यह कार्रवाई एएसपी भोपाल सिंह लखावत और डीएसपी अन्नाराज सिंह की निगरानी में की गई. इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डीएसटी प्रभारी श्रवण कुमार भंवरिया, विरेंद्र चौधरी, मदन मीणा, मुकन सिंह, हरेंद्र लोहरा, पप्पू राम तथा थाना स्तर पर सवाई सिंह, अनिल कुमार, दशरथ सिंह, प्रकाश चंद और रामलाल को जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा.

POLICE SEIZED SUV
ACTION IN NDPS ACT
POPPY HUSK AND SUV SEIZED
POLICE ACTION AGAINST SMUGGLER

