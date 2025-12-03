ETV Bharat / state

जोधपुर: पुलिस ने टायर बर्स्ट कर रोकी एसयूवी, 400 किलो से अधिक डोडा पोस्त जब्त

जोधपुर: बिलाड़ा थाना पुलिस ने एक एसयूवी को जब्त कर उससे मादक पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की. इसमें भारी मात्रा में डोडा पोस्त ले जाया जा रहा था. पुलिस ने एसयूवी को रोकने के लिए उसके टायर बर्स्ट कर दिए. इसके बावजूद तस्कर गाड़ी को लेकर भागने में सफल रहा. बाद में पुलिस ने पीछा करके गाड़ी बरामद कर ली. पुलिस ने गाड़ी से 400 किलोग्राम से अधिक डोडा पोस्त जब्त किया . साथ में एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए. तस्कर मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया कि डीएसटी टीम और बिलाड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की. डीएसटी कांस्टेबल हरेंद्र लोहरा को मादक पदार्थों की खेप आने की सूचना मिली थी. इस पर बिलाड़ा थानाधिकारी सवाई सिंह और डीएसटी प्रभारी श्रवण कुमार भवंरिया के नेतृत्व में जयपुर-जोधपुर हाईवे के बिलाड़ा बाईपास पर पुलिस दल ने नाकाबंदी लगाई. इस दौरान सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट वाली एक एसयूवी आती दिखी तो पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की. इस पर डीएसटी के वीरेंद्र चौधरी ने सूझबूझ से एसयूवी के सामने टायर बर्स्टर लगाकर उसके टायर बर्स्ट कर दिए. फिर भी चालक पिचियाक की ओर गाड़ी ले भागा.

