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नैनीताल के मंगोली में कमर्शियल सिलिंडर लदी पिकअप पकड़ी, चालक फरार, कार्रवाई पर उठे सवाल

पिकअप से पुलिस ने 25 व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर बरामद किए, खाद्य पूर्ति विभाग ने सिलिंडर कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज किया

NAINITAL ILLEGAL LPG CYLINDERS
पिकअप में लदे कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 18, 2026 at 8:35 AM IST

2 Min Read
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नैनीताल: जिले के मंगोली क्षेत्र में पुलिस ने व्यावसायिक गैस सिलिंडरों से भरी एक पिकअप को पकड़ लिया. इस दौरान चालक मौके से फरार हो गया. घटना के बाद जहां पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं चालक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

नैनीताल पुलिस ने सिलिंडर लदी पिकअप पकड़ी: पुलिस जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब आठ बजे चेकिंग के दौरान पुलिस ने यूके 04 सीसी 1896 नंबर की पिकअप को रोका. जांच में वाहन से 25 व्यावसायिक गैस सिलिंडर बरामद हुए, लेकिन चालक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. इसी दौरान वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. चालक के इस तरह भाग निकलने से पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

खाद्य पूर्ति विभाग ने सिलिंडर कब्जे में लिए: सूचना के बाद मंगलवार को कोतवाली पुलिस और खाद्य पूर्ति विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. कोतवाल ने बताया कि पिकअप को सीज कर दिया गया है. साथ ही 25 गैस सिलिंडर खाद्य पूर्ति विभाग को सौंप दिए हैं. लेकिन चालक के परिजन जितेंद्र ने पुलिस पर उत्पीड़न और अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि-

काशीपुर से सिलिंडरों का गेट पास शाम चार बजे जारी हुआ था. ये सिलिंडर नैनीताल के स्कूलों और होटलों में आपूर्ति के लिए भेजे गए थे. ऐसे में पुलिस की कार्रवाई संदेह के घेरे में है.
-जितेंद्र कुमार, गैस एजेंसी संचालक के परिजन-

कार्रवाई और डिलीवरी पर सवाल: मामले में एक और पहलू यह भी सामने आया है कि जिला प्रशासन की ओर से रात नौ बजे एसओपी जारी की गई थी, जबकि उससे पहले ही सिलिंडरों की सप्लाई के लिए वाहन रवाना हो गया था. ऐसे में पूरे प्रकरण में नियमों के पालन और कार्रवाई दोनों पर सवाल उठने लगे हैं.

मुकदमा दर्ज हुआ: क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी नैनीताल सुरेंद्र बिष्ट ने बताया कि-

पिकअप नेहा इंडेन गैस एजेंसी की है, जो पहले भी ऐसे मामले में पकड़ी जा चुकी है. अवैध सिलिंडरों को जब्त कर लिया गया है. साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है.
-सुरेंद्र बिष्ट, क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी, नैनीताल-

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