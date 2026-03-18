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नैनीताल के मंगोली में कमर्शियल सिलिंडर लदी पिकअप पकड़ी, चालक फरार, कार्रवाई पर उठे सवाल

नैनीताल: जिले के मंगोली क्षेत्र में पुलिस ने व्यावसायिक गैस सिलिंडरों से भरी एक पिकअप को पकड़ लिया. इस दौरान चालक मौके से फरार हो गया. घटना के बाद जहां पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं चालक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

नैनीताल पुलिस ने सिलिंडर लदी पिकअप पकड़ी: पुलिस जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब आठ बजे चेकिंग के दौरान पुलिस ने यूके 04 सीसी 1896 नंबर की पिकअप को रोका. जांच में वाहन से 25 व्यावसायिक गैस सिलिंडर बरामद हुए, लेकिन चालक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. इसी दौरान वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. चालक के इस तरह भाग निकलने से पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

खाद्य पूर्ति विभाग ने सिलिंडर कब्जे में लिए: सूचना के बाद मंगलवार को कोतवाली पुलिस और खाद्य पूर्ति विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. कोतवाल ने बताया कि पिकअप को सीज कर दिया गया है. साथ ही 25 गैस सिलिंडर खाद्य पूर्ति विभाग को सौंप दिए हैं. लेकिन चालक के परिजन जितेंद्र ने पुलिस पर उत्पीड़न और अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि-