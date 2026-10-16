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दुर्गा पूजा विसर्जन में चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर, हर जुलूस के साथ पुलिस और दंडाधिकारी रहेंगे तैनात

सांकेतिक तस्वीर ( Etv Bharat )

रांचीः पूरे झारखंड में दशहरा की धूम मची हुई है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल हर जिले में अलर्ट मोड पर है. वहीं दशहरा की सुरक्षा के साथ-साथ अब पुलिस मुख्यालय में विसर्जन की तैयारी को भी अंतिम रूप देने का निर्देश सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को दिया है. पुलिस मुख्यालय के आदेश में सभी तरह की तैयारी पूर्व में ही कर लेने का निर्देश दिया गया है.

सतर्क रहें पुलिस, हर सुरक्षा का हो पुख्ता इंतजाम