दुर्गा पूजा विसर्जन में चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर, हर जुलूस के साथ पुलिस और दंडाधिकारी रहेंगे तैनात
रांची में दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर सुरक्षा की तैयारी पुख्ता की जा रही है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 4:34 PM IST
रांचीः पूरे झारखंड में दशहरा की धूम मची हुई है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल हर जिले में अलर्ट मोड पर है. वहीं दशहरा की सुरक्षा के साथ-साथ अब पुलिस मुख्यालय में विसर्जन की तैयारी को भी अंतिम रूप देने का निर्देश सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को दिया है. पुलिस मुख्यालय के आदेश में सभी तरह की तैयारी पूर्व में ही कर लेने का निर्देश दिया गया है.
सतर्क रहें पुलिस, हर सुरक्षा का हो पुख्ता इंतजाम
दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है. विसर्जन जुलूस के दौरान मारपीट, पथराव, छेड़खानी, भड़काऊ गाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली गतिविधियों और रास्ते को लेकर विवाद की आशंका को देखते हुए सुरक्षा की व्यापक तैयारी करने को कहा गया है.
हर विसर्जन जुलूस के साथ पुलिस बल और दंडाधिकारी की तैनाती, संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी तथा नदी-तालाबों में प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी. झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विसर्जन जुलूस निर्धारित पारंपरिक मार्ग से ही निकाले जाएं. आपात स्थिति को छोड़कर जुलूस का रास्ता बदलने से पहले पुलिस और प्रशासन से समन्वय करना होगा.
जिन स्थानों पर पहले सांप्रदायिक विवाद, मारपीट या हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी. पूजा समितियों को भी सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने और किसी विवाद की स्थिति में खुद टकराव बढ़ाने के बजाय पुलिस को सूचना देने को कहा गया है.
पूर्व की घटनाओं से सबक, विसर्जन के दौरान हादसों और विवादों पर रोक की तैयारी
विसर्जन के दौरान सुरक्षा को लेकर जारी पत्र में झारखंड के अलग-अलग जिलों में पिछले वर्षों में हुई घटनाओं का उल्लेख किया गया है. इन घटनाओं में वाहन दुर्घटना, डीजे पर बजाए गए गानों को लेकर विवाद, जुलूस पर हमला, मारपीट और कानून-व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थितियां सामने आई थीं.
पुलिस रिकार्ड अनुसार, वर्ष 2023 में जमशेदपुर के बेली बोधनवाला घाट पर प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जाए जा रहे वाहन से दुर्घटना हुई थी. वाहन चालक की लापरवाही के कारण श्रद्धालुओं और ढोल बजाने वालों समेत करीब पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इनमें दो लोगों की मौत हो गई थी. ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए विसर्जन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने की हिदायत दी गई है.
वहीं चाईबासा में वर्ष 2022 के विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे पर बजाए गए एक गाने को लेकर विवाद होने की बात भी बताई गई है. दस्तावेज में दर्ज विवरण के अनुसार, गाने को लेकर नाराजगी के बाद भीड़ जुट गई और जुलूस के एक वाहन को रोककर नुकसान पहुंचाया कर उसमें तोड़फोड़ की कोशिश की गई थी. इसी तरह, वर्ष 2025 में चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में विसर्जन जुलूस के दौरान मारपीट में छह से सात युवकों घायल हुए थे.
इन घटनाओं को देखते हुए जुलूस के दौरान बजाए जाने वाले गानों, वाहनों की आवाजाही और भीड़ की गतिविधियों पर निगरानी रखने की जरूरत बताई गई है. पुलिस को निर्देश है कि किसी भी विवाद की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित करे.
हर विसर्जन जुलूस के साथ रहेंगे पुलिस बल और दंडाधिकारी
विसर्जन के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पूजा समितियों के जुलूस के साथ पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने को कहा गया है. जुलूस के निकलने से लेकर प्रतिमा विसर्जन और वापसी तक पुलिसकर्मियों को सतर्क रहना होगा।भीड़भाड़ वाले इलाकों, संवेदनशील धार्मिक स्थलों और पहले विवाद हो चुके स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी. पुलिस गश्ती बढ़ाने, नियमित पेट्रोलिंग करने और नियंत्रण कक्ष को सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है. किसी घटना की जानकारी मिलने पर संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई करनी होगी और वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना देनी होगी.
ड्रोन कैमरों के भी किया जाएगा इस्तेमाल
विसर्जन जुलूस के दौरान उपद्रव करने, मारपीट करने, छेड़खानी या छीना-झपटी करने वालों पर नजर रखी जाएगी. जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जुलूस में शामिल लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल भी किया जाएगा.
पारंपरिक मार्ग से ही निकलेगा जुलूस, संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी
विसर्जन के दौरान रास्ते को लेकर विवाद की आशंका को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने निर्धारित पारंपरिक मार्ग का पालन कराने पर जोर दिया है. पूजा समितियों को पहले से तय मार्ग से ही जुलूस निकालना होगा। आपात स्थिति को छोड़कर बिना विचार-विमर्श के मार्ग में बदलाव नहीं किया जाएगा. जिन रास्तों से धार्मिक स्थल, मस्जिद, ईदगाह या मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र गुजरते हैं, वहां विशेष सतर्कता रखी जाएगी. ऐसे स्थानों पर भड़काऊ नारेबाजी, आपत्तिजनक गाने या किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखना होगा. किसी मार्ग पर तनाव या विवाद की आशंका होने पर पुलिस, प्रशासन और पूजा समितियों के बीच समन्वय से समाधान निकाला जाएगा. शांति समिति के सदस्यों और स्थानीय गणमान्य लोगों को भी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने को कहा गया है.
डीजे और भड़काऊ गानों पर नियंत्रण, शराब पीकर जुलूस में शामिल होने पर कार्रवाई
विसर्जन जुलूस में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर भी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है. निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन कराया जाएगा. अश्लील, आपत्तिजनक या सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले गाने बजाने से रोकने के लिए निगरानी रखी जाएगी. शराब पीकर जुलूस में शामिल होने, हुड़दंग करने या दूसरे लोगों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. जुलूस में छेड़खानी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की विशेष तैनाती करने का निर्देश जारी किया गया है.
घाटों पर गोताखोर, नाव और मेडिकल टीम की व्यवस्था
नदी, तालाब और अन्य जलाशयों में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम के निर्देश दिए गए है. संवेदनशील विसर्जन स्थलों पर प्रशिक्षित गोताखोरों और नावों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी व्यक्ति के पानी में डूबने या अन्य दुर्घटना होने पर तत्काल बचाव कार्य शुरू किया जा सके. घाटों पर पर्याप्त रोशनी, बैरिकेडिंग और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था करने का निर्देश है. लोगों को पानी के गहरे हिस्से में जाने से रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय पुख्ता करने के निर्देश है. विसर्जन स्थलों पर मेडिकल टीम और एंबुलेंस उपलब्ध रखने तथा जरूरत पड़ने पर घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी. प्रशासन को विसर्जन स्थलों का पहले से निरीक्षण करने और वहां मौजूद खतरनाक स्थानों की पहचान करने को कहा गया है.
छतों से निगरानी की व्यवस्था
विसर्जन मार्ग के किनारे मौजूद सरकारी और गैर-सरकारी भवनों की छतों पर भी निगरानी रखने को कहा गया है. यह सुनिश्चित करना होगा कि जुलूस पर ईंट-पत्थर, पानी या अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं नहीं फेंकी जाएं. ऐसी आशंका वाले स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती और वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करने के निर्देश है.
नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने और सभी विभागों के बीच समन्वय का निर्देश
सभी जिलों में दुर्गा पूजा और विसर्जन से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान के लिए कम्युनिकेशन प्लान तैयार रखने को कहा गया है. इसमें पूजा समितियों के पदाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, दंडाधिकारियों, अस्पतालों, अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग और अन्य जरूरी सेवाओं के संपर्क नंबर उपलब्ध रहने चाहिए.
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