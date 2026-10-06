ETV Bharat / state

IND-WI T20 match: रांची में रूट सुरक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस, एयरपोर्ट से होटल और होटल से स्टेडियम तक पुलिस का पहरा

रांची पुलिस के वरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ( Etv Bharat )

रांचीः भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर रांची पुलिस सुरक्षा तैयारियो को अंतिम रूप देने में लगी हुई है.