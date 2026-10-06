IND-WI T20 match: रांची में रूट सुरक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस, एयरपोर्ट से होटल और होटल से स्टेडियम तक पुलिस का पहरा
रांची में टी20 क्रिकेट मैच को लेकर एयरपोर्ट से होटल और स्टेडियम तक पुलिस का पहरा सख्त किया गया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 5:03 PM IST
रांचीः भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर रांची पुलिस सुरक्षा तैयारियो को अंतिम रूप देने में लगी हुई है.
मैच के दौरान सबसे बड़ा फोकस दोनों टीमों के खिलाड़ियों की सुरक्षित आवाजाही पर रहेगा. एयरपोर्ट से होटल और होटल से जेएससीए स्टेडियम तक खिलाड़ियों के लिए विशेष रूट तय किए गए है. इन रूटों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी की जाएगी.
एयरपोर्ट से होटल तक सुरक्षा का घेरा
दोनों टीमों के खिलाड़ियों के रांची पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से होटल तक का रूट सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा. खिलाड़ियों के काफिले के गुजरने वाले मार्ग पर पुलिस की विशेष तैनाती रहेगी. प्रमुख चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस और जिला बल के जवान तैनात किए जाएंगे. काफिले की आवाजाही के दौरान ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी.
मैच की सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए रांची पुलिस के वरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को हुई. इसमें सिटी एसपी पारस राणा, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, एएसपी कोतवाली निखिल राय समेत कई डीएसपी और थाना प्रभारी शामिल हुए. ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया. बैठक में खिलाड़ियों की सुरक्षा से लेकर स्टेडियम, होटल, ट्रैफिक और दर्शकों की निगरानी तक हर पहलू पर चर्चा की गई.
होटल से स्टेडियम तक भी रहेगी कड़ी निगरानी
रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि मैच के दिन खिलाड़ियों के होटल से जेएससीए स्टेडियम पहुंचने के दौरान सुरक्षा और भी कड़ी रहेगी. पूरे रूट की निगरानी के साथ संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी. पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि खिलाड़ियों के काफिले के रास्ते में किसी तरह की बाधा नहीं आए, जरूरत के अनुसार ट्रैफिक को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जा सकता है.
स्टेडियम के बाहर भी ट्रैफिक प्लान तैयार
जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी विशेष प्लान तैयार किया किया गया है. पार्किंग, प्रवेश और निकास व्यवस्था के साथ मैच खत्म होने के बाद एक साथ निकलने वाली भीड़ को नियंत्रित करने पर विशेष जोर दिया गया है.
होटल और स्टेडियम की सुरक्षा भी होगी मजबूत
खिलाड़ियों के ठहरने वाले होटल की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है. होटल के आसपास आने-जाने वाले लोगों और गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. वहीं, स्टेडियम के प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा जांच और दर्शकों की निगरानी के लिए पर्याप्त बल लगाया जाएगा.
शहर के संवेदनशील इलाकों पर भी नजर
पुलिस की सुरक्षा सिर्फ खिलाड़ियों के रूट और स्टेडियम तक सीमित नहीं रहेगी. शहर के महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों की भी निगरानी बढ़ाई जाएगी. थाना स्तर पर अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. रांची पुलिस का पूरा फोकस मैच को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने पर है. खिलाड़ियों के एयरपोर्ट से होटल और होटल से स्टेडियम तक पहुंचने वाले रूट से लेकर दर्शकों की आवाजाही और ट्रैफिक प्रबंधन तक, हर स्तर पर सुरक्षा का मजबूत खाका तैयार किया जा रहा है.
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