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MP से चोरी 400 साल पुरानी ऐतिहासिक तोप को करौली में खंगाल रही पुलिस, ऐसे की थी वारदात

तलाश कर रही पुलिस ( ETV Bharat Karauli )

करौली : मध्य प्रदेश से चोरी हुई तोप का इनपुट पुलिस को करौली जिले में मिला है. तोप की तलाश में MP पुलिस करौली पहुंची और स्थानीय पुलिस टीम की सहायता से ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और मेंटल डिटेक्टरों से तोप की तलाश की जा रही है और संदिग्ध स्थानों पर जेसीबी मशीनों से खुदाई करवाई जा रही है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित नरवर किले से चोरी हुई लगभग 400 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक तोप की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है. हिण्डौन सदर थानाधिकारी गिर्राज प्रसाद ने बताया कि उच्च अधिकारियों से मिले इनपुट के आधार पर सर्च अभियान चलाया गया. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. फिलहाल इनपुट के आधार पर ही दोबारा से सर्च अभियान चलाया जाएगा. हिण्डौन DSP मुनेश कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस से आंशका के आधार पर मिले इनपुट पर बुधवार को दिनभर जेसीबी मशीन से खुदवाई करवाई गई. अन्य संसाधनों से भी जांच पड़ताल की गई. फिलहाल तोप होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. आज सामाजिक पंचायत भी बुलाई गई है. उनसे भी जानकारी ली जाएगी. सर्च अभियान फिलहाल जारी है. अगर तोप चोरी के किसी भी आरोपी का नाम सामना आता है तो पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. MP से चोरी तोप की तलाश में पुलिस (ETV Bharat Karauli)