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MP से चोरी 400 साल पुरानी ऐतिहासिक तोप को करौली में खंगाल रही पुलिस, ऐसे की थी वारदात

16 जुलाई को हथियारबंद बदमाशों ने गार्डों को खदेड़कर किले के पिछले हिस्से से तोप को वाहन में लोड किया और फरार हो गए.

तलाश कर रही पुलिस
तलाश कर रही पुलिस (ETV Bharat Karauli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 11:37 AM IST

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Updated : July 23, 2026 at 11:55 AM IST

3 Min Read
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करौली : मध्य प्रदेश से चोरी हुई तोप का इनपुट पुलिस को करौली जिले में मिला है. तोप की तलाश में MP पुलिस करौली पहुंची और स्थानीय पुलिस टीम की सहायता से ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और मेंटल डिटेक्टरों से तोप की तलाश की जा रही है और संदिग्ध स्थानों पर जेसीबी मशीनों से खुदाई करवाई जा रही है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित नरवर किले से चोरी हुई लगभग 400 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक तोप की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है. हिण्डौन सदर थानाधिकारी गिर्राज प्रसाद ने बताया कि उच्च अधिकारियों से मिले इनपुट के आधार पर सर्च अभियान चलाया गया. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. फिलहाल इनपुट के आधार पर ही दोबारा से सर्च अभियान चलाया जाएगा.

हिण्डौन DSP मुनेश कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस से आंशका के आधार पर मिले इनपुट पर बुधवार को दिनभर जेसीबी मशीन से खुदवाई करवाई गई. अन्य संसाधनों से भी जांच पड़ताल की गई. फिलहाल तोप होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. आज सामाजिक पंचायत भी बुलाई गई है. उनसे भी जानकारी ली जाएगी. सर्च अभियान फिलहाल जारी है. अगर तोप चोरी के किसी भी आरोपी का नाम सामना आता है तो पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

MP से चोरी तोप की तलाश में पुलिस (ETV Bharat Karauli)

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मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल टीम भरतपुर के रास्ते हिण्डौन क्षेत्र के गांवड़ा मीणा पहुंची, जहां सदर थाना पुलिस की मौजूदगी में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. सर्च ऑपरेशन के दौरान जेसीबी, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (GPR) और मेटल डिटेक्टर की मदद से संभावित स्थानों की जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि चोरी की गई तोप हिण्डौन इलाके के गांवड़ा मीणा क्षेत्र में छिपाई गई हो सकती है. फिलहाल पुलिस की ओर से तोप बरामद होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

यह है पूरा मामला : मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित ऐतिहासिक नरवर किले से चोरी हुई सिंधिया रियासत की करीब 400 साल पुरानी बेशकीमती तोप का करौली पुलिस को हिण्डौन इलाके के गांवडी मीना में छिपाने का इनपुट मिला. चोरी के 12 दिन बाद मिले तकनीकी सुरागों के आधार पर बुधवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस ने करौली के हिंडौन सदर थाना क्षेत्र स्थित गांवड़ी मीणा में संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया. जांच के दौरान सामने आया कि नरवर किले की रेकी की गई. चोरी की रात, लगभग 15 से 20 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की लोकेशन एक जैसी पाई गई. इन नंबरों की लोकेशन करौली के गांवड़ी मीणा गांव के पास ट्रेस होने पर शिवपुरी टाउन इंस्पेक्टर विनय यादव की टीम करौली पहुंची. 16 जुलाई की रात 25-30 हथियारबंद बदमाशों ने गार्डों को खदेड़कर किले के पिछले हिस्से से तोप को वाहन में लोड किया और फरार हो गए.

Last Updated : July 23, 2026 at 11:55 AM IST

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मध्य प्रदेश से तोप की चोरी
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