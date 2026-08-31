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कहां छुपा है झारखंड-बिहार का माओवादी नितेश यादव और उसके साथी, पुलिस एवं सुरक्षा बल को है तलाश!

पलामूः झारखंड-बिहार का मोस्ट वांटेड माओवादी नितेश यादव और उसके साथियों को पुलिस एवं सुरक्षा बल ढूंढ रही है. नितेष यादव अब तक छुपा हुआ है और उसके साथ भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं.

नितेश यादव माओवादियों का रीजनल कमांडर सदस्य है. झारखंड सरकार ने नितेश यादव पर 15 लाख जबकि बिहार सरकार ने तीन लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है. नितेश यादव के दस्ते में 10 लाख के इनामी माओवादी संजय गोदराम, ठेगन मियां शामिल है. हाल में ही नितेश यादव ने छात्र के इलाके में 10 लाख के इनामी माओवादी कमांडर मनोहर गंझू के साथ हाथ मिलाया है.

दरअसल, नितेश यादव को पुलिस एवं सुरक्षाबल पिछले एक दशक से टारगेट कर रहे हैं लेकिन हर बार वह बचाने में सफल हो रहा है. नितेश यादव पलामू, चतरा और बिहार के गया औरंगाबाद में लगातार अपने ठिकानों को बदलते रहता है.

झारखंड-बिहार में सबसे बड़े दस्ते का नेतृत्व कर रहा नितेश यादव

झारखंड के सारंडा से लगभग माओवादियों का सफाया हो गया है. सारंडा के बाद झारखंड-बिहार में सबसे बड़ा दस्ता नितेश यादव के पास ही था. पुलिस एवं सुरक्षा बल लगातार नितेश यादव को टारगेट कर रहे हैं और उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं. मई 2025 में पलामू के हुसैनाबाद एवं पांडू थाना क्षेत्र के सीमावर्ती नितेश यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में इनामी माओवादी कमांडर तुलसी भूइयां मारा गया था जबकि नितेश यादव बच के निकल गया था.

पुलिस ने शुरू किया मिशन नितेश यादव, बिहार के साथ बनाया गया समन्वय

नितेश यादव एवं उसके दस्ते के सफाए के लिए पुलिस ने कई बिंदुओं पर अभियान शुरू हुआ है. कुछ दिनों पहले पलामू पुलिस और बिहार की औरंगाबाद पुलिस की एक संयुक्त बैठक हुई. जिसमें नितेश यादव एवं उससे जुड़े हुए सभी जानकारी को दोनों राज्यों ने एक दूसरे के साथ साझा किया. बिहार एवं झारखंड संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया था. इस अभियान के क्रम में नितेश के मौजूदगी वाले इलाकों को टारगेट करने के साथ-साथ उसके समर्थकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की योजना तैयार हुई है.