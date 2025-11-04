ETV Bharat / state

खूंटी में थाना प्रभारी को पीटने वालों की तलाश तेज, कई लोगों से हो रही पूछताछ

खूंटीः जिले के रनिया थाना क्षेत्र के लोहागढ़ा में आयोजित डाईर मेले के दौरान थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल और सशस्त्र बल पर जानलेवा हमला मामले की जांच शुरू हो गई है. सोमवार को गठित टीम घटनास्थल पहुंची और पूरे मामले की जांच की. टीम में रनिया सीओ सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे.

अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

लोहागढ़ा बाजार टांड़ स्थित जिस जगह पर रनिया थाना प्रभारी के साथ मारपीट की घटना हुई, उस जगह से पुलिस ने कई साक्ष्य जुटाए हैं. खासकर लकड़ी का डंडा, पत्थर और बोतल सहित कई चीजों को पुलिस ने जब्त किया है, जिससे थाना प्रभारी पर हमला किया गया था. हमला करने वाले सभी सामानों को वहीं छोड़ कर भाग गए थे. घटना उस समय हुई जब थाना प्रभारी दो गुटों में हुए झगड़े को शांत कराने पहुंचे थे. सीओ सह बीडीओ प्रशांत डांग की आवेदन पर पुलिस ने दो नामजद सहित 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रनिया थाना कांड संख्या 33/25 के तहत मामला दर्ज किया है.

आवेदन के अनुसार, लगभग साढ़े तीन बजे दारू भट्टी के पास दो गुटों में विवाद की सूचना मिली थी. थाना प्रभारी सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां नशे में धुत कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे. उन्होंने झगड़ा रोकने और शराब बेचने वालों को मना करने की कोशिश की, तभी भीड़ ने अचानक हमला कर दिया.

दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि मेला आयोजन के अध्यक्ष शिव अवतार सिंह व सचिव मनोज कांसी को स्वयंसेवक तैनात करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. करीब 40 से 50 लोग जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, उन्होंने थाना प्रभारी पर हमला करके उनको लहूलुहान कर दिया. इस घटना से विधि-व्यवस्था बिगड़ गई और अधिकारियों के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो गया.

हमलावरों को ढूंढ रही है पुलिस

घटना के बाद देर रात तक पुलिस की छानबीन जारी रही. सोमवार की सुबह से तोरपा, तपकरा व रनिया थाना की संयुक्त टीम लोहागढ़ा डाईर के आसपास के क्षेत्र में लगातार छापेमारी कर रही है. टीम द्वारा कुछ ग्रामीणों को पिकेट में लाकर पूछताछ की जा रही है, तोरपा सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह सभी से पूछताछ कर हमलावरों को ढूंढ रहे हैं.