खूंटी में थाना प्रभारी को पीटने वालों की तलाश तेज, कई लोगों से हो रही पूछताछ

खूंटी में थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल पर जान लेवा हमला करने वालों को पुलिस ढूंढ रही है.

साक्ष्य इकट्ठा करती पुलिस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 4, 2025 at 12:43 PM IST

4 Min Read
खूंटीः जिले के रनिया थाना क्षेत्र के लोहागढ़ा में आयोजित डाईर मेले के दौरान थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल और सशस्त्र बल पर जानलेवा हमला मामले की जांच शुरू हो गई है. सोमवार को गठित टीम घटनास्थल पहुंची और पूरे मामले की जांच की. टीम में रनिया सीओ सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे.

अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

लोहागढ़ा बाजार टांड़ स्थित जिस जगह पर रनिया थाना प्रभारी के साथ मारपीट की घटना हुई, उस जगह से पुलिस ने कई साक्ष्य जुटाए हैं. खासकर लकड़ी का डंडा, पत्थर और बोतल सहित कई चीजों को पुलिस ने जब्त किया है, जिससे थाना प्रभारी पर हमला किया गया था. हमला करने वाले सभी सामानों को वहीं छोड़ कर भाग गए थे. घटना उस समय हुई जब थाना प्रभारी दो गुटों में हुए झगड़े को शांत कराने पहुंचे थे. सीओ सह बीडीओ प्रशांत डांग की आवेदन पर पुलिस ने दो नामजद सहित 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रनिया थाना कांड संख्या 33/25 के तहत मामला दर्ज किया है.

जानकारी देते संवाददाता सोनू अंसारी (Etv Bharat)

आवेदन के अनुसार, लगभग साढ़े तीन बजे दारू भट्टी के पास दो गुटों में विवाद की सूचना मिली थी. थाना प्रभारी सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां नशे में धुत कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे. उन्होंने झगड़ा रोकने और शराब बेचने वालों को मना करने की कोशिश की, तभी भीड़ ने अचानक हमला कर दिया.

दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि मेला आयोजन के अध्यक्ष शिव अवतार सिंह व सचिव मनोज कांसी को स्वयंसेवक तैनात करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. करीब 40 से 50 लोग जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, उन्होंने थाना प्रभारी पर हमला करके उनको लहूलुहान कर दिया. इस घटना से विधि-व्यवस्था बिगड़ गई और अधिकारियों के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो गया.

हमलावरों को ढूंढ रही है पुलिस

घटना के बाद देर रात तक पुलिस की छानबीन जारी रही. सोमवार की सुबह से तोरपा, तपकरा व रनिया थाना की संयुक्त टीम लोहागढ़ा डाईर के आसपास के क्षेत्र में लगातार छापेमारी कर रही है. टीम द्वारा कुछ ग्रामीणों को पिकेट में लाकर पूछताछ की जा रही है, तोरपा सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह सभी से पूछताछ कर हमलावरों को ढूंढ रहे हैं.

छानबीन करती पुलिस (Etv Bharat)

दोपहर बाद सयुंक्त टीम ने डाईर मेला स्थित घटनास्थल से थाना प्रभारी विकास पर हुए हमले में प्रयुक्त बियर की बोतल, लकड़ी का बोंगड़ा व पत्थर को सबूत के लिए जब्त किया है. घटनास्थल पर बिखरा खून भी दिख रहा है. देर शाम तोरपा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा पिकेट पहुंचे और लोगों से पूछताछ की.

पुलिस प्रशासन निष्पक्षता के साथ करे जांच- मुखिया

समाजसेवी तुलसी महतो ने बताया कि घटना काफी दुखद है. मामले की जांच होनी चाहिए और मारपीट करने वालों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को भयभीत नहीं होना चाहिए, जिन्होंने गलत किया है कार्रवाई उन्हीं लोगों पर होगी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि थाना प्रभारी की जिम्मेदारी थी कि सुरक्षा व्यवस्था कैसे करें.

खटंगा पंचायत के मुखिया जोन कंडूलना ने कहा कि लोहागढ़ा की घटना काफी दुखद है. हम लोग शांति व अमन चैन से रहना चाहते हैं. लेकिन कुछ कारणवश मामला बिगड़ा गया. उन्होने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों को निष्पक्षता के साथ सुना जाए. ताकि अनावश्यक रूप से किसी को परेशानी न हो.

सुबूत इकहट्ठा करती पुलिस (Etv Bharat)

'आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर भेजा जाएगा जेल'

मुखिया ने प्रशासन से अपील की है कि प्रशासन न्याय करते हुए आगे बढ़े ताकि पुलिस प्रशासन पर लोगों का भरोसा बना रहे. वहीं तोरपा के एएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही थाना प्रभारी के साथ मारपीट करने वालों को जेल भेजा जाएगा.

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

