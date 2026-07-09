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सुपर मार्केट पर नाबालिग बहनों को प्रताड़ित करने का आरोप, छात्रा ने उठाया आत्मघाती कदम, मौत के बाद पुलिस ने मार्ट किया सील

कोरिया : जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में 17 साल की छात्रा ने अपनी जान दे दी. मामला एक निजी सुपर मार्केट में चोरी का है,जिसका इल्जाम छात्रा और उसकी बहन पर लगाया गया. आरोप है कि इस दौरान ना सिर्फ दोनों बहनों को मानसिक रुप से प्रताड़ित किया गया,बल्कि चोरी हुए सामानों की लिस्ट बनाकर दोनों का नाम नीचे लिखकर पैसों की डिमांड की गई. हैरानी की बात ये है कि छात्राओं के पिता पुलिस विभाग में हैं.उनका भी आरोप है कि जब वो मार्ट में पहुंचे तो उनसे पैसों की डिमांड की गई.फिलहाल पुलिस ने पिता की शिकायत के बाद मार्ट को सील कर दिया है और जांच जारी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन क्षेत्र में आरक्षक की 17 वर्षीय नाबालिग बेटी अपनी बहन के साथ मार्ट में घरेलू सामान खरीदने गई थी. परिजनों का आरोप है कि खरीदारी के दौरान मार्ट प्रबंधन ने दोनों बहनों पर चोरी का आरोप लगाते हुए उन्हें रोक लिया. आरोप है कि छात्रा से एक-एक सामान की सूची तैयार कराई गई और उससे लिखवाया गया कि उसने अपनी बहन के साथ मिलकर चोरी की है.इतना ही नहीं, कथित तौर पर उस लिखित बयान पर छात्रा के हस्ताक्षर भी कराए गए.

सुपर मार्केट पर नाबालिग बहनों को प्रताड़ित करने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



50 हजार की डिमांड का आरोप

परिजनों का कहना है कि इसके बाद मामला यहीं नहीं रुका. पहले 20 हजार रुपए और बाद में 50 हजार रुपए की मांग की गई. साथ ही छात्रा की स्कूटी भी मार्ट प्रबंधन ने अपने कब्जे में रख ली. आरोप है कि जब छात्रा के पिता शिवनाथ सिंह, जो पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर कार्यरत हैं, अपनी बेटी की स्कूटी लेने पहुंचे तो उनसे भी 50 हजार रुपए देने की बात कही गई और स्कूटी लौटाने से इनकार कर दिया गया.