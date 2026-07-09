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सुपर मार्केट पर नाबालिग बहनों को प्रताड़ित करने का आरोप, छात्रा ने उठाया आत्मघाती कदम, मौत के बाद पुलिस ने मार्ट किया सील

बैकुंठपुर में सुपर मार्केट प्रबंधन के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगा है. मामला एक नाबालिग छात्रा की मौत से जुड़ा है.

HARASSMENT OF MINOR SISTERS AT MART
नाबालिग बहनों को प्रताड़ित करने का आरोप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 5:18 PM IST

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कोरिया : जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में 17 साल की छात्रा ने अपनी जान दे दी. मामला एक निजी सुपर मार्केट में चोरी का है,जिसका इल्जाम छात्रा और उसकी बहन पर लगाया गया. आरोप है कि इस दौरान ना सिर्फ दोनों बहनों को मानसिक रुप से प्रताड़ित किया गया,बल्कि चोरी हुए सामानों की लिस्ट बनाकर दोनों का नाम नीचे लिखकर पैसों की डिमांड की गई. हैरानी की बात ये है कि छात्राओं के पिता पुलिस विभाग में हैं.उनका भी आरोप है कि जब वो मार्ट में पहुंचे तो उनसे पैसों की डिमांड की गई.फिलहाल पुलिस ने पिता की शिकायत के बाद मार्ट को सील कर दिया है और जांच जारी है.

क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन क्षेत्र में आरक्षक की 17 वर्षीय नाबालिग बेटी अपनी बहन के साथ मार्ट में घरेलू सामान खरीदने गई थी. परिजनों का आरोप है कि खरीदारी के दौरान मार्ट प्रबंधन ने दोनों बहनों पर चोरी का आरोप लगाते हुए उन्हें रोक लिया. आरोप है कि छात्रा से एक-एक सामान की सूची तैयार कराई गई और उससे लिखवाया गया कि उसने अपनी बहन के साथ मिलकर चोरी की है.इतना ही नहीं, कथित तौर पर उस लिखित बयान पर छात्रा के हस्ताक्षर भी कराए गए.

सुपर मार्केट पर नाबालिग बहनों को प्रताड़ित करने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


50 हजार की डिमांड का आरोप
परिजनों का कहना है कि इसके बाद मामला यहीं नहीं रुका. पहले 20 हजार रुपए और बाद में 50 हजार रुपए की मांग की गई. साथ ही छात्रा की स्कूटी भी मार्ट प्रबंधन ने अपने कब्जे में रख ली. आरोप है कि जब छात्रा के पिता शिवनाथ सिंह, जो पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर कार्यरत हैं, अपनी बेटी की स्कूटी लेने पहुंचे तो उनसे भी 50 हजार रुपए देने की बात कही गई और स्कूटी लौटाने से इनकार कर दिया गया.

Allegations of harassment
बहनों को प्रताड़ित करने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस पूरी घटना से छात्रा गहरे मानसिक तनाव और अपमान की भावना से गुजर रही थी. कथित रूप से चोरी का आरोपी बनाए जाने, लिखित बयान लेने, पैसों की मांग और सामाजिक बदनामी के डर ने उसे अंदर तक तोड़ दिया. बुधवार दोपहर उसने घर में अपनी जान दे दी- शिवनाथ सिंह, छात्रा के पिता


शव को पुलिस ने पीएम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मार्ट को सील कर दिया,ताकि सीसीटीवी फुटेज और महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जा सके.वहीं कोरिया पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि छात्रा की स्कूटी मार्ट प्रबंधन ने अपने पास रखी थी और उसे वापस नहीं किया जा रहा था.जानकारी के अनुसार स्कूटी लौटाने के एवज में 20 हजार रुपए मांगे जाने की बात सामने आई है. इस तरह छात्रा पर मानसिक दबाव बनाया गया, जिससे वह परेशान हो गई और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया.

Allegations of harassment
मौत के बाद पुलिस ने मार्ट किया सील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


मार्ट को सील कर सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एवं भौतिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है. विवेचना के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि छात्रा से क्या लिखवाया गया था, किन परिस्थितियों में उससे हस्ताक्षर कराए गए, पैसों की मांग और स्कूटी रोकने के आरोपों में कितनी सच्चाई है. सुसाइड के पीछे किन परिस्थितियों की भूमिका रही- रवि कुमार कुर्रे, एसपी


इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि परिजनों के लगाए गए मानसिक प्रताड़ना, ब्लैकमेल, कथित वसूली और चोरी के आरोपों की पुष्टि विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. जांच के आधार पर जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि इस दर्दनाक घटना के बाद बैकुंठपुर सहित पूरे कोरिया जिले में लोगों में भारी आक्रोश है.सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है.


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