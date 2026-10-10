रामपुर में पुलिस और किसानों के बीच धक्का-मुक्की; दिल्ली प्रदर्शन में जा रहे लोगों को रोकने से आक्रोश
बैरिकेडिंग कर किसानों को आगे बढ़ने से रोका गया. इस दौरान धक्का-मुक्की होने का भी आरोप है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 6:55 AM IST
रामपुर: भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) गुट के किसानों और पुलिस के बीच उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना हुआ. पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया, जिससे किसान आक्रोशित हो गए.
भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश सचिव हसीब अहमद ने बताया कि जिला अध्यक्ष दरबारी लाल शर्मा के साथ दर्जनों किसान दिल्ली जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया.
किसानों का रास्ता रोकने के लिए ट्रक और जेसीबी तक लगा दी गई. इसके बाद बैरिकेडिंग कर किसानों को आगे बढ़ने से रोका गया. इस दौरान धक्का-मुक्की होने का भी आरोप है.
भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की ओर से प्रदेशव्यापी आह्वान किया गया था कि दिल्ली में चल रहे लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ आंदोलन को किसान अपना समर्थन दें. इसी आह्वान के तहत रामपुर से भी किसान दिल्ली जाने की तैयारी में थे.
मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी भी मौके पर मौजूद रहे. दिल्ली जाने से रोके जाने के बाद किसान सड़क किनारे धरने पर बैठ गए. किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हसीब अहमद ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई.
उन्होंने कहा कि चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर किसान लोकतंत्र और संविधान बचाओ आंदोलन को समर्थन देने दिल्ली जा रहे थे. कुछ किसान अपनी गाड़ियों से रास्ते में उनके साथ जुड़ने वाले थे.
हसीब अहमद ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दी और उन्हें पैदल तक आगे नहीं जाने दिया. उन्होंने कहा कि रामपुर में पहले भी कई बड़े किसान आंदोलन हुए हैं, लेकिन किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ.
हसीब अहमद ने कहा कि अगर प्रशासन उन्हें दिल्ली नहीं जाने देना चाहता, तो नियमानुसार उनकी गिरफ्तारी कर सकता है. लेकिन किसानों के साथ धक्का-मुक्की नहीं होनी चाहिए. उन्होंने पुलिस के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि किसान अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं और किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं.
फिलहाल, दिल्ली जाने से रोके जाने के बाद किसान सड़क किनारे धरने पर बैठ गए. इस घटनाक्रम ने रामपुर में किसान संगठन और पुलिस प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर दी है.
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