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रामपुर में पुलिस और किसानों के बीच धक्का-मुक्की; दिल्ली प्रदर्शन में जा रहे लोगों को रोकने से आक्रोश

रामपुर में पुलिस और किसानों के बीच धक्का-मुक्की. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) गुट के किसानों और पुलिस के बीच उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना हुआ. पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया, जिससे किसान आक्रोशित हो गए.

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश सचिव हसीब अहमद ने बताया कि जिला अध्यक्ष दरबारी लाल शर्मा के साथ दर्जनों किसान दिल्ली जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया.

किसानों का रास्ता रोकने के लिए ट्रक और जेसीबी तक लगा दी गई. इसके बाद बैरिकेडिंग कर किसानों को आगे बढ़ने से रोका गया. इस दौरान धक्का-मुक्की होने का भी आरोप है. पुलिस और किसानों के बीच धक्का-मुक्की. (Video Credit: ETV Bharat) भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की ओर से प्रदेशव्यापी आह्वान किया गया था कि दिल्ली में चल रहे लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ आंदोलन को किसान अपना समर्थन दें. इसी आह्वान के तहत रामपुर से भी किसान दिल्ली जाने की तैयारी में थे. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी भी मौके पर मौजूद रहे. दिल्ली जाने से रोके जाने के बाद किसान सड़क किनारे धरने पर बैठ गए. किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हसीब अहमद ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई. पुलिस और किसानों के बीच धक्का-मुक्की. (Photo Credit: ETV Bharat)