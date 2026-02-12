ETV Bharat / state

बड़े काम का META ALERT : जान देने की कोशिश करती महिला की बचायी गयी जान

बिजनौर: सोशल मीडिया पर आत्महत्या से जुड़ी पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर जीवन रक्षक साबित हुई. मेटा के अलर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिजनौर पुलिस ने महज 10 मिनट में मौके पर पहुंचकर तलाकशुदा महिला की जान बचा ली.

बिजनौर पुलिस मीडिया सेल ने बताया कि हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला अपने पति से अलग होकर मायके में रहती है. महिला के साथ उसके भाई ने मारपीट की, जिसके चलते महिला ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर सुसाइड नोट दिखाते हुए कहा था कि कोई भी लड़की तलाक (Divorce) लेकर अपने घरवालों के साथ मत रहना. इसके बाद उसने जान देने की कोशिश की.

इसके बाद मेटा कंपनी के द्वारा यह अलर्ट पुलिस महानिदेशक लखनऊ मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर को प्राप्त हुआ. यह अलर्ट बिजनौर शहर कोतवाली पुलिस दी गई. अलर्ट मिलने के 10 मिनट के अंतराल में ही पुलिस महिला तक पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया है.