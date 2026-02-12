ETV Bharat / state

बड़े काम का META ALERT : जान देने की कोशिश करती महिला की बचायी गयी जान

महिला ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर जान देने की कोशिश की तो पुलिस अलर्ट हुई.

BIJNOR SUICIDE
मेटा अलर्ट से बची महिला की जान. (सांकेतिक) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 10:58 AM IST

|

Updated : February 12, 2026 at 12:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिजनौर: सोशल मीडिया पर आत्महत्या से जुड़ी पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर जीवन रक्षक साबित हुई. मेटा के अलर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिजनौर पुलिस ने महज 10 मिनट में मौके पर पहुंचकर तलाकशुदा महिला की जान बचा ली.

बिजनौर पुलिस मीडिया सेल ने बताया कि हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला अपने पति से अलग होकर मायके में रहती है. महिला के साथ उसके भाई ने मारपीट की, जिसके चलते महिला ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर सुसाइड नोट दिखाते हुए कहा था कि कोई भी लड़की तलाक (Divorce) लेकर अपने घरवालों के साथ मत रहना. इसके बाद उसने जान देने की कोशिश की.

इसके बाद मेटा कंपनी के द्वारा यह अलर्ट पुलिस महानिदेशक लखनऊ मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर को प्राप्त हुआ. यह अलर्ट बिजनौर शहर कोतवाली पुलिस दी गई. अलर्ट मिलने के 10 मिनट के अंतराल में ही पुलिस महिला तक पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया है.

बिजनौर के एसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल ने बताया कि महिला का अपने पति से 10 साल पहले तलाक हो चुका था. इसके बाद से वह अपने मायके में रह रही थी. फिलहाल पुलिस मामले में मुकदमा लिखकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

यह भी पढ़ें: बिजनौर में हनी ट्रैप; पुलिसकर्मियों की मदद से हो रही थी ब्लैकमेलिंग, 1 आरोपी गिरफ्तार, महिला समेत 4 की तलाश

यह भी पढ़ें: बिजनौर में 20 लाख की सुपारी देकर कराई भतीजे की हत्या, चचेरी बहन पर थी बुरी नजर, तंत्र-मंत्र और मर्डर की हैरान करने वाली कहानी

Last Updated : February 12, 2026 at 12:14 PM IST

TAGGED:

BIJNOR SUICIDE
BIJNOR POLICE
META ALERT IN BIJNOR
UP POLICE
META ALERT SAVED LIFE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.