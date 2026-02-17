ETV Bharat / state

पुलिस सैलरी पैकेज से जवान के आश्रितों को मिला आर्थिक सहारा, परिवार को मिला 1 करोड़ का चेक

घटना के तुरंत बाद परिजनों और साथियों द्वारा उन्हें जिला अस्पताल सुकमा में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने हरसंभव प्रयास किए, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसी रात लगभग 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. महज दो घंटे के भीतर एक परिवार का सहारा छिन गया. खबर मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई.

10 मई 2025 की रात लगभग 9 बजे, रक्षित केंद्र सुकमा में पदस्थ डीएसएफ आरक्षक रामेश्वर नेगी पुलिस लाइन सुकमा से अपने गृह निवास छिंदगढ़ के लिए स्कूटी से रवाना हुए थे. रोज की तरह वह ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक पिकअप वाहन ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

सुकमा: नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में कर्तव्य निभाते हुए जीवन गंवाने वाले एक और पुलिस जवान के परिवार को आर्थिक संबल मिला. जिला पुलिस सुकमा द्वारा पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत दिवंगत डीएसएफ आरक्षक क्रमांक 2113 रामेश्वर नेगी के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की बीमा राशि दी गई.

सेवा और समर्पण की मिसाल

रामेश्वर नेगी एक समर्पित और अनुशासित पुलिसकर्मी के रूप में जाने जाते थे. नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कर्तव्य पथ से कभी पीछे नहीं हटे. उनके साथी बताते हैं कि वे शांत स्वभाव के, जिम्मेदार और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहने वाले जवान थे. सुकमा जैसे संवेदनशील जिले में कार्यरत पुलिस बल के जवान हर दिन जोखिम के साये में ड्यूटी निभाते हैं. ऐसे में किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना न केवल परिवार बल्कि पूरे विभाग के लिए गहरा आघात होती है.

पुलिस सैलरी पैकेज बना संबल

छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से पुलिस सैलरी पैकेज योजना शुरू की है. इस योजना के तहत दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को 1 करोड़ रुपये तक का बीमा प्रावधानित है. रामेश्वर नेगी के निधन के बाद जिला पुलिस सुकमा ने तत्परता दिखाते हुए आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की और प्रकरण को भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से बीमा कंपनी को भेजा. लगातार समन्वय और प्रयासों के बाद बीमा राशि का भुगतान किया गया.

पुलिस जवान की पत्नी को 1 करोड़ का चैक

जिला पुलिस कार्यालय सुकमा में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं भारतीय स्टेट बैंक सुकमा शाखा के प्रबंधक प्रवीण झा की उपस्थिति में रामेश्वर नेगी की पत्नी सुनीता नेगी को 1,00,00,000 रुपये की बीमा राशि सौंपी गई.

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस बल का हर सदस्य परिवार का हिस्सा है. किसी भी आकस्मिक घटना में शासन और विभाग परिवार के साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि पुलिस सैलरी पैकेज जैसी योजनाएं जवानों को मानसिक संबल देती हैं कि विपरीत परिस्थितियों में उनके परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया. बैंक प्रबंधन की ओर से भी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा गया कि योजना का उद्देश्य ही यही है कि संकट की घड़ी में आश्रितों को तत्काल आर्थिक सहायता मिल सके.