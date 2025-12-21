ETV Bharat / state

नक्सलियों और अपराधियों को लोहरदगा पुलिस की डेडलाइन, महीने भर में खत्म होगा आतंक

लोहरदगा एसपी ने कहा कि अगले एक महीने में जिला को नक्सल मुक्त बनाया जाएगा.

NAXALITES FREE LOHARDAGA
पुलिस की गिरफ्त में अपराधी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 21, 2025 at 2:17 PM IST

3 Min Read
लोहरदगा: झारखंड के अन्य जिलों की तरह लोहरदगा के जंगलों और पहाड़ों में भी नक्सलियों का खौफ था. इलाका कभी गोलियों और बम की धमाके से गूंजता था. लेकिन समय के साथ सुरक्षा बलों ने रणनीति बदली और धीरे-धीरे जिला नक्सल मुक्त होता गया. पुलिस ने नक्सलियों और अपराधियों को अगले एक महीने में पकड़ कर लोहरदगा जिला को नक्सलवाद मुक्त बनाने का संकल्प लिया है. मामले को लेकर एसपी ने कहा है कि अगले एक महीने में जो भी नक्सली, उग्रवादी के छोटे ग्रुप बचे हुए हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा.

नक्सल मुक्त होगा लोहरदगा: एसपी

लोहरदगा पुलिस ने अपराधियों और नक्सलियों को डेडलाइन दे दिया है. पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने साफ तौर पर कहा है कि अगले एक महीने में जो भी बचे हुए नक्सली और अपराधी हैं, उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा. हालांकि लोहरदगा एसपी ने नक्सली को आत्मसमर्पण के लिए भी आगे आने की बात कही है. साथ ही यह भी कहा कि अगले एक महीने में आत्मसमर्पण नहीं किया तो फिर पुलिस उन्हें पकड़कर जेल भेज देगी. इसके साथ ही लोहरदगा जिला पूरी तरह से नक्सली मुक्त हो जाएगा.

लोहरदगा से संवाददाता विक्रम चौहान की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)
हाल के समय में मिली कई सफलता

नक्सल विरोधी अभियान के दौरान लोहरदगा पुलिस को कई बड़ी सफलताएं मिली हैं. भाकपा माओवादी, जेजेएमपी और पीएलएफआई के नक्सली और अपराधी पकड़े गए हैं. विगत 17 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने चार अपराधियों को धर दबोचा था. उनके पास से हथियार भी बरामद किया गया था. इसी तरह से 20 अक्टूबर 2025 को भी पुलिस ने एक अपराधी जसीम पवारिया को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था.

नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी

जिला पुलिस को 26 नवंबर 2025 को भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के रीजनल कमांडर रविंद्र गंझू के दस्ता सदस्य राजा हेमंत असुर उर्फ राजन असुेर को पकड़ने में सफलता मिली थी. वहीं 6 दिसंबर 2025 को पुलिस ने जेजेएमपी संगठन के दो समर्थकों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था. साल 2025 में कई बड़े नक्सली, उग्रवादी और अपराधी लोहरदगा में पकड़े गए हैं. पुलिस लगातार नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है.

15 लाख रुपए का इनामी नक्सली चल रहा है फरार

लोहरदगा जिला में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के 15 लाख के इनामी दुर्दांत नक्सली रविंद्र गंझू के अलावे जेजेएमपी और दूसरे छोटे आपराधिक ग्रुप के कुछ सदस्य बचे हुए हैं. उनकी धरपकड़ को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है. अब लोहरदगा पुलिस ने एक समय सीमा तय करते हुए लोहरदगा जिला को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने की बात कही है.

