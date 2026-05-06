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बिहार पुलिस के एक्शन का अंदाजा लगाइये, 3 महीने में 99 हजार से अधिक अपराधी गिरफ्तार

बिहार में अपराध पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. 99 हजार से अधिक अपराधियों को तीन महीने में दबोचा गया है. पढ़ें

ADG Sunil Kumar
जानकारी देते एडीजी सुनील कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 6, 2026 at 1:43 PM IST

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पटना : बिहार में अपराधियों पर पुलिस लगातार एक्शन कर रही है. पहले तो 'ऑपरेशन लंगड़ा' चलाया जा रहा था. अब तो एनकाउंटर में बदमाशों को ढेर किया जा रहा है. चाहे भागलपुर का मामला हो या फिर सिवान का. पुलिस पूरी तरह अपराधियों में खौफ पैदा करने की कोशिश में जुटी है.

तीन महीने के आंकड़े : बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियानों के कारण अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगा है. बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां एवं बरामदगी की गई है. एडीजी ने साल 2026 के पहले तीन महीनों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए.

99,158 अभियुक्तों की गिरफ्तारी : एडीजी सुनील कुमार ने कहा कि जनवरी से मार्च तक कुल 99,158 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है. इनमें जनवरी में 32,872, फरवरी में 32,675 और मार्च में 33,611 अपराधी गिरफ्तार किए गए. यह आंकड़ा राज्य में सक्रिय पुलिसिंग और निरंतर छापेमारी अभियानों का संकेत देता है.

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एडीजी सुनील कुमार (ETV Bharat)

''हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. तीन महीनों में कुल 3,483 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें जनवरी में 1,113, फरवरी में 1,191 और मार्च में 1,179 अभियुक्त शामिल हैं. इन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न गंभीर आपराधिक मामलों में कार्रवाई की जा रही है.''- सुनील कुमार, एडीजी, पुलिस मुख्यालय

नक्सलियों पर नकेल : नक्सल गतिविधियों को लेकर भी पुलिस ने स्थिति स्पष्ट की. एडीजी के अनुसार, इन तीन महीनों में कुल 27 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें जनवरी में 9, फरवरी में 6 और मार्च में 13 नक्सली शामिल हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सल प्रभाव अब लगभग नगण्य रह गया है, जो सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता मानी जा रही है.

अपहरणकर्ताओं पर शिकंजा : फिरौती के लिए अपहरण के मामलों पर भी बिहार पुलिस ने प्रभावी नियंत्रण किया है. जनवरी से मार्च तक इस तरह के मामलों में कुल 8 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है. जनवरी में 5, फरवरी में कोई गिरफ्तारी नहीं और मार्च में 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि ऐसी घटनाएं होती भी हैं तो त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाता है.

''अवैध हथियारों के खिलाफ भी व्यापक अभियान चलाया गया है. तीन महीनों में कुल 1,086 अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किए गए हैं. जनवरी में 352, फरवरी में 355 और मार्च में 379 हथियार जब्त किए गए. इसके अतिरिक्त 13 रेग्युलर हथियार भी बरामद किए गए हैं.''- सुनील कुमार, एडीजी, पुलिस मुख्यालय

24 मिनी गन फैक्ट्रियों का खुलासा : सुनील कुमार ने कहा कि अवैध मिनी गन फैक्ट्रियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई है. जनवरी से मार्च के बीच कुल 24 अवैध फैक्ट्रियों का उद्भेदन किया गया. इनमें जनवरी में 9, फरवरी में 11 और मार्च में 4 फैक्ट्रियां शामिल हैं.

पुलिस मुख्यालय ने दावा किया है कि इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस पूरी तरह सक्रिय है. विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं. आने वाले महीनों में भी इसी तरह के अभियान जारी रखने की बात कही गई है.

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बिहार में अपराधी गिरफ्तार
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