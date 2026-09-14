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अनोखी वारदात: "पुलिस ने कहा, न माने तो मार दो, मैंने मार दिया, हत्यारोपी का वीडियो वायरल'

हत्यारोपी का वीडियो वायरल होने के मामले में दंपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. ( ईटीवी भारत )

रायबरेली: थाना बछरावां क्षेत्र के ग्राम खैरहनी में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने शादीशुदा प्रेमिका, उसके पति और पति के भाई को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

हत्या के मामले में घटना के समय का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसमें हत्या आरोपी कह रहा है कि वह मामले को लेकर पुलिस के पास शिकायत लेकर गया था. वहां पुलिस ने कह दिया, यदि वह नहीं मान रहा है, तो मार डालो, तो उसने उसे मार डाला.

मामले में थाना प्रभारी ने श्याम कुमार पाल ने बताया कि रमाकांत पुत्र गणेश प्रसाद निवासी ग्राम छतैया थाना हरचंदपुर का सोनी और उसके पति सुरेन्द्र के साथ पूर्व प्रेम-संबंध को लेकर विवाद हुआ.

विवाद के दौरान सुरेन्द्र और उसकी पत्नी सोनी ने रमाकांत की गंभीर रूप पिटाई की. इससे उसकी मृत्यु हो गई. सूचना पर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया. साथ ही मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर थाना बछरावां पर मुकदमा दर्ज कर लिया.

पुलिस टीमों ने महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन (इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, धरातलीय साक्ष्य) की कार्यवाही की. 13 सितम्बर को थाना बछरावां पुलिस टीम ने सुरेन्द्र, उनके भाई वीरेन्द्र पुत्रगण स्व. श्रीराम निवासीगण ग्राम खैरहनी थाना बछरावां जनपद रायबरेली और और एक अभियुक्ता सोनी पत्नी सुरेन्द्र निवासी ग्राम खैरहनी थाना बछरावां जनपद रायबरेली को गिरफ्तार किया है.