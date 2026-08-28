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दिल्ली के बलजीत नगर में आग से मची अफरातफरी, लपटों के बीच इमारत में घुसी पुलिस; चार लोगों का किया रेस्क्यू

दिल्ली के बलजीत नगर में एक इमारत में आग लगने के बाद पुलिस ने तीसरी मंजिल पर फंसे चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

दिल्ली पुलिस ने चार लोगों का किया रेस्क्यू
दिल्ली पुलिस की बहादुरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2026 at 8:49 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पटेल नगर के बलजीत नगर में एक मकान में लगी भीषण आग के बीच दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना चार लोगों की जिंदगी बचा ली. संकरी और भीड़भाड़ वाली गलियों के कारण दमकल की गाड़ी घटनास्थल तक सीधे नहीं पहुंच पा रही थी. ऐसे में पटेल नगर थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया.

पुलिस के मुताबिक, 27 अगस्त को हिल मार्ग स्थित मकान नंबर टी-235 में आग लगने की सूचना PCR के जरिए मिली थी. सूचना मिलते ही SHO पटेल नगर इंस्पेक्टर नवीन कुमार, इंस्पेक्टर दीपक दहिया और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. हालात का जायजा लेने पर पता चला कि मकान की तीसरी मंजिल पर चार लोग आग और धुएं के बीच फंसे हुए हैं.

आग की घटना पर डीसीपी सेंट्रल रोहित राजवीर सिंह ने दी जानकारी (ETV Bharat)

दमकल की गाड़ी के सीधे मकान तक नहीं पहुंच पाने के कारण पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बचाव अभियान शुरू किया. आसपास की छतों और मकानों से पानी की व्यवस्था कर आग को फैलने से रोकने का प्रयास किया गया. इसके बाद पुलिसकर्मी जोखिम उठाते हुए आग और घने धुएं के बीच अंदर पहुंचे और तीसरी मंजिल पर फंसे चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

इसके साथ ही पुलिस ने आग को आसपास के मकानों तक फैलने से रोकने के लिए लगातार प्रयास किए. डीसीपी सेंट्रल रोहित राजवीर सिंह ने पुलिसकर्मियों की बहादुरी और त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी जवानों ने अदम्य साहस, सूझबूझ और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने अपनी सुरक्षा से पहले नागरिकों की जान को प्राथमिकता दी और चार अनमोल जिंदगियां बचाईं.

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