ETV Bharat / state

कश्मीरी गेट इलाके में किडनैप 3 साल की मासूम को पुलिस ने किया बरामद, बेटी से मिल छलके पिता के आंसू

उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में खेलते समय बच्ची का अपहरण, 12 जनवरी से लापता बच्ची को पुलिस ने 17 जनवरी को खोज निकाला

किडनैप हुई 3 साल की मासूम को पुलिस ने किया सुरक्षित बरामद
किडनैप हुई 3 साल की मासूम को पुलिस ने किया सुरक्षित बरामद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 19, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक संवेदनशील किडनैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीन साल की मासूम बच्ची को सकुशल बरामद किया है. ये घटना उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके की है, जहां खेलते समय बच्ची का अपहरण कर लिया गया था. बच्ची की मां का कुछ समय पहले निधन हो चुका है और पिता ही उसकी देखभाल कर रहे थे. डीसीपी नॉर्थ सेंट्रल राजा बांठिया के मुताबिक पीड़ित पिता कश्मीरी गेट इलाके में दुकान चलाते हैं और पत्नी की मौत के बाद से बच्ची को हमेशा अपने साथ रखते थे. बीती 12 जनवरी की शाम करीब साढ़े छह बजे बच्ची दुकान के पास खेलते हुए अचानक लापता हो गई. बच्ची के गायब होने की सूचना पिता ने पुलिस को दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए कश्मीरी गेट थाने में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई.

400 कैमरों की फुटेज खंगाली गई:
मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर जिला पुलिस की कई टीमें बनाकर जांच में लगाई गई. करीब 100 पुलिसकर्मियों को इस जांच में लगाया गया. घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे करीब 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. जांच में सामने आया कि एक नाबालिग लड़की बच्ची को बहला-फुसलाकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर ले जाती दिखाई दी.

पुलिस ने चलाया सघन तलाशी अभियान :
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया, ट्रैक के आसपास व नजदीकी इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया. फुटेज से पता चला कि बच्ची को ले जाने वाली नाबालिग लड़की स्टेशन पर पहले से मौजूद अपने परिवार से मिली. इसके बाद पूरा समूह भीड़ में गायब हो गया.

12 किलोमीटर के दायरे में जांच की:
लगातार ट्रैकिंग और तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस को एक अहम सुराग ओल्ड आयरन ब्रिज के पास मिला, जहां किडनैपर परिवार ई-रिक्शा में जाता दिखाई दिया था. इसके बाद पुलिस ने लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में संभावित मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया. पुलिस ने करीब पांच दिन की कड़ी मेहनत के बाद 17 जनवरी को यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास से बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया. बच्ची को देखते ही पिता भावुक हो गए और जोर जोर से रोने लगे.

बच्ची को बेचने के फिराक में था परिवार:
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है. आरोपी पर जांच में सामने आया है कि आरोपी बच्ची को नेपाल ले जाकर किसी निसंतान दंपति या मानव तस्करी से जुड़े गिरोह को सौंपने की योजना बना रहे थे. अपहरण के बाद आरोपियों ने अपना किराए का मकान भी बदल लिया था.

दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मिली बच्ची :
दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि गिरोह के अन्य सदस्य कहां सक्रिय हैं. इस पूरे ऑपरेशन को दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई व तकनीकी निगरानी का अहम उदाहरण माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें :

'खतरों का सामना': SC ने 2008 के किडनैपिंग केस में सजा माफी पर रोक लगाई, जिसमें पीड़ित अब जज के तौर पर काम कर रहे हैं

5 वर्षीय बच्चे की किडनैपिंग, हत्या कर ट्रेन टॉयलट में फेंकी लाश, मुंबई-सूरत से जुड़ा मामला

TAGGED:

DELHI POLICE RECOVERED 3 YR GIRL
DELHI POLICE SOLVE KIDNAPPING CASE
3 YR OLD KIDNAPPED GIRL RECOVERED
दिल्ली में 3 साल के मासूम का अपहरण
3 YEAR OLD GIRL KIDNAPPED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.