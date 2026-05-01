बोकारो से लापता नाबालिग लड़की महाराष्ट्र से बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार
बोकारो के चास से लापता नाबालिग लड़की को पुलिस ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई से सकुशल बरामद कर परिवार सौंप दिया है.
Published : May 1, 2026 at 7:10 PM IST
बोकारो: महिलाएं और बच्चियों से जुड़े मामले को लेकर बोकारो पुलिस चर्चा में बनी रहती है. जिले के चास थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग लड़की को पुलिस ने सकुशल बरामद कर फिर चर्चे में आ गई है. इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है. मामला 23 अप्रैल 2026 का है, जब चास थाना क्षेत्र के अलकुसा निवासी वासुदेव शर्मा ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी.
परिजनों के अनुसार, लड़की 22 अप्रैल को स्कूल जाने के नाम पर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी थी. जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी मुकेश महतो ने लड़की को बहला-फुसलाकर शादी की नीयत से अपने साथ भगा लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए चास थाना में कांड संख्या 39/2026 दर्ज कर विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया.
लोकेशन ट्रेस कर दोनों को किया सकुशल बरामद
टीम द्वारा तत्काल लोकेशन को ट्रेस कर छापेमारी की गई और दोनों को मौके से हिरासत में लेकर पुलिस बोकारो पहुंची. एसडीपीओ ने कहा कि तकनीकी जांच और सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई से 26 अप्रैल को नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया था. इसके बाद 30 अप्रैल को लड़की को परिजनों को सौंप दिया गया है.
पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. मामले में चास एसडीपीओ प्रवीण सिंह ने कहा कि बोकारो में घट रही ऐसी घटनाओं से अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर नियंत्रण और ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज में भी एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम चलाएंगे. जिसमें पॉक्सो एक्ट समेत कई अन्य बातों की भी जानकारी छात्राओं और उनके अभिभावकों से साझा करेंगे.
ये भी पढ़ें: बोकारो पुलिस विभाग की ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला, अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडेय गिरफ्तार
पुष्पा हत्याकांड: 9 महीने से लापता युवती का मिला कंकाल, प्रेमी ने की थी हत्या, थाना प्रभारी समेत 28 पुलिसकर्मी सस्पेंड
रिकवरी एजेंट से लूट का खुलासा, लूटकांड को अंजाम देने वाले अपराधी गिरफ्तार