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परिवार चाहता था परचून की दुकान खुलवाना, पसंद नहीं आने पर युवक ने छोड़ा घर, पुष्कर से दस्तयाब

जयपुर: शहर के कालवाड़ क्षेत्र में परिजनों से नाराज होकर घर छोड़ने वाले युवक को पुलिस ने करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगालकर अजमेर के पुष्कर से सकुशल दस्तयाब कर लिया. उसका कहना था कि घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ परचूनी की दुकान खुलवाना चाहते थे. मम्मी पापा, भाई बहन सौतेला व्यवहार करते थे. घरवालों की पाबंदी और गाली गलौच से तंग आकर घर से लापता हो गया.

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि लालचंद शर्मा ने कालवाड़ थाने में रिपोर्ट दी कि उनका बेटा रमेश शर्मा 16 जून को दोपहर से लापता है. वह मोबाइल नहीं रखता. पहले कृषि यंत्र पर वेल्डिंग का काम करता था, लेकिन अभी घर के काम संभाल रहा था. पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की. कालवाड़ थाना अधिकारी सुरेश सिंह के नेतृत्व में स्पेशल टीमें बनाई. पुलिस ने आसपास के करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले. फुटेज के जरिए संभावित स्थानों पर पूछताछ की गई. तकनीकी और मानवीय प्रयासों के जरिए युवक का पता लगाया गया.

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