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परिवार चाहता था परचून की दुकान खुलवाना, पसंद नहीं आने पर युवक ने छोड़ा घर, पुष्कर से दस्तयाब

युवक का आरोप, परिवार करता था सौतेला बर्ताव. 100 कैमरे खंगालकर पुष्कर पहुंची पुलिस.

Kalwar Police Station, Jaipur
कालवाड़ पुलिस थाना, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 9:03 PM IST

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जयपुर: शहर के कालवाड़ क्षेत्र में परिजनों से नाराज होकर घर छोड़ने वाले युवक को पुलिस ने करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगालकर अजमेर के पुष्कर से सकुशल दस्तयाब कर लिया. उसका कहना था कि घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ परचूनी की दुकान खुलवाना चाहते थे. मम्मी पापा, भाई बहन सौतेला व्यवहार करते थे. घरवालों की पाबंदी और गाली गलौच से तंग आकर घर से लापता हो गया.

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि लालचंद शर्मा ने कालवाड़ थाने में रिपोर्ट दी कि उनका बेटा रमेश शर्मा 16 जून को दोपहर से लापता है. वह मोबाइल नहीं रखता. पहले कृषि यंत्र पर वेल्डिंग का काम करता था, लेकिन अभी घर के काम संभाल रहा था. पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की. कालवाड़ थाना अधिकारी सुरेश सिंह के नेतृत्व में स्पेशल टीमें बनाई. पुलिस ने आसपास के करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले. फुटेज के जरिए संभावित स्थानों पर पूछताछ की गई. तकनीकी और मानवीय प्रयासों के जरिए युवक का पता लगाया गया.

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डीसीपी प्रशांत ने कहा कि युवक को पुष्कर से दस्तयाब किया. युवक ने पूछताछ में बताया कि मम्मी-पापा, भाई-बहन सौतेला बर्ताव करते थे. वह जो पैसा कमाता, सारा मम्मी पापा ले लेते. केवल खर्चे के पैसे देते थे. अपनी मर्जी थोपते थे. काफी समय से वेल्डिंग की दुकान पर काम कर रहा था, लेकिन घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ परचूनी की दुकान खुलवाना चाहते थे. घर वाले नासमझ मानते थे. पाबंदी रखते थे. रोजाना गाली गलौच करते थे. इससे तंग आकर घर से निकल गया.

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JAIPUR YOUTH FOUND IN PUSHKAR
LEAVE HOME AFTER FALLING OUT FAMILY
POLICE SCANNED 100 CAMERAS
YOUTH MISSING FROM JAIPUR FOUND

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