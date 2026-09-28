पलामू में पुलिस का रोड सेफ्टी और एंटी क्राइम चेकिंग अभियान, तीन घंटे तक सड़क पर वाहनों की जांच
पलामू में पुलिस ने रोड सेफ्टी और एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 28, 2026 at 11:40 PM IST
पलामूः जिला पुलिस ने सोमवार की शाम सात बजे से रात के 10 बजे तक रोड सेफ्टी और एंटी क्राइम चेकिंग को लेकर मैराथन अभियान चलाया.
इस दौरान नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से गुजरने वाली सभी वाहनों की सघनता से जांच की गई. पलामू एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है और पूरे अभियान को मॉनिटरिंग खुद एसपी ही रहे थे.
पलामू पुलिस का एक-एक अधिकारी सात बजे से रात के 10 बजे तक रोड पर था. इस दौरान पुलिस रोड सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चेतावनी जारी दी और उन्हें मौके पर ही ट्रैफिक नियमों के महत्व के बारे में जानकारी दी.
इसके अलावा कई इलाकों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों से दुबारा गलती नहीं करने की शपथ दिलवाई गई है. दूसरे जिले या राज्य से पलामू में दाखिल होने वाले वाहनों की जांच की गई है और उनके बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा की गई है.
हुसैनाबाद कि इलाके में एसडीपीओ दिव्यांशु शुक्ला, मेदिनीनगर सदर के इलाके में एसडीपीओ राजेश यादव, बिश्रामपुर के इलाके में एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल, छतरपुर के इलाके में एसडीपीओ प्रशांत कुमार, लेस्लीगंज के इलाके में सीडीपीओ प्रशांत कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया है.
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि एक साथ पूरे जिले में रोड सेफ्टी और एंटी क्राइम चेकिंग को लेकर अभियान चलाया गया है. इस दौरान रोड सेफ्टी को उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है. अपराध एवं अपराधी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने इस अभियान को चलाया है.
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