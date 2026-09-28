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पलामू में पुलिस का रोड सेफ्टी और एंटी क्राइम चेकिंग अभियान, तीन घंटे तक सड़क पर वाहनों की जांच

पलामू पुलिस का जांच अभियान ( सौ. पलामू पुलिस )

पलामूः जिला पुलिस ने सोमवार की शाम सात बजे से रात के 10 बजे तक रोड सेफ्टी और एंटी क्राइम चेकिंग को लेकर मैराथन अभियान चलाया.