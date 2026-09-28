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पलामू में पुलिस का रोड सेफ्टी और एंटी क्राइम चेकिंग अभियान, तीन घंटे तक सड़क पर वाहनों की जांच

पलामू में पुलिस ने रोड सेफ्टी और एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Police road safety and anti crime checking drive in Palamu
पलामू पुलिस का जांच अभियान (सौ. पलामू पुलिस)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 11:40 PM IST

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पलामूः जिला पुलिस ने सोमवार की शाम सात बजे से रात के 10 बजे तक रोड सेफ्टी और एंटी क्राइम चेकिंग को लेकर मैराथन अभियान चलाया.

इस दौरान नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से गुजरने वाली सभी वाहनों की सघनता से जांच की गई. पलामू एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है और पूरे अभियान को मॉनिटरिंग खुद एसपी ही रहे थे.

Police road safety and anti crime checking drive in Palamu
पलामू पुलिस का चेकिंग अभियान (ETV Bharat)

पलामू पुलिस का एक-एक अधिकारी सात बजे से रात के 10 बजे तक रोड पर था. इस दौरान पुलिस रोड सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चेतावनी जारी दी और उन्हें मौके पर ही ट्रैफिक नियमों के महत्व के बारे में जानकारी दी.

इसके अलावा कई इलाकों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों से दुबारा गलती नहीं करने की शपथ दिलवाई गई है. दूसरे जिले या राज्य से पलामू में दाखिल होने वाले वाहनों की जांच की गई है और उनके बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा की गई है.

Police road safety and anti crime checking drive in Palamu
पलामू पुलिस का रोड सेफ्टी अभियान (ETV Bharat)

हुसैनाबाद कि इलाके में एसडीपीओ दिव्यांशु शुक्ला, मेदिनीनगर सदर के इलाके में एसडीपीओ राजेश यादव, बिश्रामपुर के इलाके में एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल, छतरपुर के इलाके में एसडीपीओ प्रशांत कुमार, लेस्लीगंज के इलाके में सीडीपीओ प्रशांत कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया है.

Police road safety and anti crime checking drive in Palamu
पलामू पुलिस का जांच अभियान (ETV Bharat)

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि एक साथ पूरे जिले में रोड सेफ्टी और एंटी क्राइम चेकिंग को लेकर अभियान चलाया गया है. इस दौरान रोड सेफ्टी को उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है. अपराध एवं अपराधी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने इस अभियान को चलाया है.

Police road safety and anti crime checking drive in Palamu
पलामू पुलिस का जांच अभियान (ETV Bharat)

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