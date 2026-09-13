पलामू में एक ही नंबर की दो बाइक, जांच में चौंकाने वाले खुलासे!
पलामू में पुलिस ने एक ही नंबर की दो बाइक के मामले में अहम खुलासे किए हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 13, 2026 at 7:51 PM IST
पलामूः जिला में एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर की दो बाइक मिली है. पूरे मामले में पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. एक मोटरसाइकिल चोरी की थी जबकि एक मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर वास्तविक है.
पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों पर धोखाधड़ी, रजिस्ट्रेशन नंबर से छेड़छाड़, चोरी का मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने के धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है.
दरअसल, पलामू के नावाबाजार थाना को सूचना मिली थी कि चूड़ादोहर गांव में एक व्यक्ति एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर की दो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहा है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने मौके पर छापेमारी की और दोनों मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है.
पुलिस की जांच के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी भी मिली है. दोनों में से एक मोटरसाइकिल 2019 में मेदिनीनगर के सदर अस्पताल के पास से चोरी हुई थी. चोरी के मोटरसाइकिल का इस्तेमाल जितेंद्र सिंह नामक व्यक्ति कर रहा था जबकि उसने अपने पड़ोसी उमेश सिंह के सहयोग से चोरी के मोटरसाइकिल को खरीदा था. जितेंद्र सिंह ने बाइक के चेचिस नंबर को मिटा दिया था जबकि घर में मौजूद पहले से एक मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी चोरी के मोटरसाइकिल पर चढ़ा दिया था.
नावाजयपुर थाना प्रभारी सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि जितेंद्र सिंह पुलिस को चकमा देने के लिए एक ही नंबर का मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा था. कई बार वाहन चेकिंग के दौरान वह मोटरसाइकिल और उसके कागजात को भी प्रस्तुत किया था. पुलिस ने इंजन नंबर से पूरे मामले की जांच की तो पता चला की मोटरसाइकिल का मालिक तरहसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और 2019 में मोटरसाइकिल चोरी हुई थी.
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