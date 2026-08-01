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फरीदाबाद में पेंटर हत्याकांड में गर्ल फ्रेंड गिरफ्तार, शादी से इनकार करने पर हत्या का आरोप

सदाकत हत्याकांड में आरोपी महिला गिरफ्तार ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: पुलिस की अपराध शाखा डीएलएफ ने थाना सूरजकुंड क्षेत्र के गांव अनंगपुर में हुए पेंटर की सनसनीखेज हत्या के मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी मृतक पर शादी के लिए दबाव बना रही थी. जब उसकी बात नहीं बनी तो उसने कथित तौर पर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. अदालत ने महिला को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. अलीगढ़ का निवासी था मृतकः पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार 30 जुलाई को थाना सूरजकुंड पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव अनंगपुर के डोमका मोहल्ला स्थित एक मकान में एक व्यक्ति का शव पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. मृतक की पहचान 36 वर्षीय सदाकत निवासी रामपुर शाहपुर, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई. जांच के दौरान पता चला कि उसकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी. भाई की शिकायत पर मामला दर्जः मृतक के भाई नजाकत अली की शिकायत पर थाना सूरजकुंड में हत्या का मामला दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अपराध शाखा डीएलएफ को सौंपी गई. अपराध शाखा की टीम ने तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज, गुप्त सूचनाओं और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. इसी क्रम में पुलिस ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले की रहने वाली और वर्तमान में गांव अनंगपुर में किराये पर रह रही महिला को 31 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दावा किया कि वारदात के 24 घंटे के भीतर आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली.