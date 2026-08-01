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फरीदाबाद में पेंटर हत्याकांड में गर्ल फ्रेंड गिरफ्तार, शादी से इनकार करने पर हत्या का आरोप

उत्तर प्रदेश निवासी सदाकत हत्याकांड में फरीदाबाद पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है. शादी से इनकार पर हत्या का मामला सामने आया है.

FARIDABAD SADAQAT MURDER CASE
सदाकत हत्याकांड में आरोपी महिला गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 1, 2026 at 5:46 PM IST

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फरीदाबाद: पुलिस की अपराध शाखा डीएलएफ ने थाना सूरजकुंड क्षेत्र के गांव अनंगपुर में हुए पेंटर की सनसनीखेज हत्या के मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी मृतक पर शादी के लिए दबाव बना रही थी. जब उसकी बात नहीं बनी तो उसने कथित तौर पर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. अदालत ने महिला को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

अलीगढ़ का निवासी था मृतकः पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार 30 जुलाई को थाना सूरजकुंड पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव अनंगपुर के डोमका मोहल्ला स्थित एक मकान में एक व्यक्ति का शव पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. मृतक की पहचान 36 वर्षीय सदाकत निवासी रामपुर शाहपुर, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई. जांच के दौरान पता चला कि उसकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी.

भाई की शिकायत पर मामला दर्जः मृतक के भाई नजाकत अली की शिकायत पर थाना सूरजकुंड में हत्या का मामला दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अपराध शाखा डीएलएफ को सौंपी गई. अपराध शाखा की टीम ने तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज, गुप्त सूचनाओं और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. इसी क्रम में पुलिस ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले की रहने वाली और वर्तमान में गांव अनंगपुर में किराये पर रह रही महिला को 31 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दावा किया कि वारदात के 24 घंटे के भीतर आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली.

पूछताछ में क्या सामने आयाः पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतक सदाकत और आरोपी दोनों ओमेक्स सोसायटी में काम करते थे. सदाकत पेंटिंग का काम करता था, जबकि महिला घरेलू सहायिका के रूप में झाड़ू-पोंछा करती थी. दोनों पहले से शादीशुदा थे. महिला का अपने पति से अलगाव हो चुका था. इसी दौरान उसकी सदाकत से पहचान हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. पुलिस के अनुसार महिला सदाकत पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि सदाकत लगातार उसे टाल रहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था.

ऐसे दिया वारदात को अंजामः पुलिस जांच के मुताबिक 25 जुलाई को महिला ने सदाकत को अपने किराये के कमरे पर बुलाया. वहां उसे शराब पिलाई गई. देर रात जब सदाकत नशे की हालत में सो गया, तब महिला ने कथित तौर पर चाकू से उसका गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने कमरे को बाहर से ताला लगा दिया और मौके से फरार हो गई, ताकि किसी को उस पर शक न हो.

दो दिन के पुलिस रिमांड पर आरोपीः पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 1 अगस्त को महिला को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. रिमांड के दौरान हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी, वारदात से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाने और पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जांच की जाएगी. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश के युवक की फरीदाबाद में हत्या, महिला को लेकर आरोपी और मृतक के बीच चल रहा था विवाद

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