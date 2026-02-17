ETV Bharat / state

औरैया: सेना का जवान निकला युवक का हत्या का आरोपी, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, गिरफ्तार

प्यार की भेंट चढ़ी दोस्ती, दोस्त ने की दोस्त की हत्या

जवान ने की युवक की हत्यार
जवान ने की युवक की हत्यार (Photo credit: ETV Bharat)
Published : February 17, 2026 at 8:53 PM IST

औरैया: अजीतमल क्षेत्र के ग्राम अमावता में 14 फरवरी को गेहूं के खेत में मिले युवक अर्जुन सिंह (35) की मौत के आरोप में पुलिस ने एक सेना के जवान को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार जवान ने युवक की हत्या सुनियोजित तरीके से की थी.

जवान निकला युवक का हत्यारा: अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया कि पुलिस को 14 फरवरी को डायल 112 के से सूचना मिली थी कि ग्राम अमावता निवासी अर्जुन सिंह पुत्र दुर्गा सिंह का शव खेत में पड़ा है. सूचना मिलते ही थाना अजीतमल पुलिस, स्वाट टीम व फील्ड यूनिट की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जमा किया था.

अभियुक्त ने साजिश का खुलासा किया: मृतक के भाई की तहरीर पर थाना अजीतमल में मामला दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस के अनुसार 16 फरवरी को रात्रि चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर इटावा की ओर जाने वाली रोड पर प्रतापपुर पुल के नीचे से अभियुक्त भानू उर्फ दुरपत सिंह को हिरासत में लिया गया. गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में अभियुक्त ने हत्या की पूरी साजिश का खुलासा किया.

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह वर्ष 2017 से भारतीय सेना में कार्यरत है. उसकी मित्रता मृतक अर्जुन की बहन से थी और दोनों के बीच बातचीत होती थी. जब अर्जुन को इसकी जानकारी हुई, तो उसने इसका विरोध किया और अपनी बहन से उसका मोबाइल फोन छीन लिया. इस बात से अभियुक्त भानू उर्फ दुरपत सिंह नाराज हो गया और उसने अर्जुन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

अभियुक्त को पहले से जानकारी थी कि अर्जुन अपने खेतों की रखवाली के लिए रात में खेत पर ही सोता है. योजना के तहत वह रात के अंधेरे में खेत पर पहुंचा. आहट सुनकर अर्जुन जाग गया, तभी अभियुक्त ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दी. आंखों में जलन के कारण अर्जुन ने भागने का प्रयास किया, लेकिन अभियुक्त ने पास पड़ी ईंट से उस पर वार कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद अभियुक्त ने टॉर्च से उसके सिर और चेहरे पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के बाद अभियुक्त ने साजिश को छिपाने के लिए मृतक के मोबाइल से ही उसके छोटे भाई मुन्नू को फोन किया. उसने दबे स्वर में बताया कि अर्जुन को किसी जंगली जानवर ने टक्कर मार दी है, जिससे उसकी मौत हो गई है. इसके बाद वह मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया.

पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर एक टॉर्च, ईंट तथा दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक थाना अजीतमल ललितेश नारायण त्रिपाठी, उपनिरीक्षक समिति चौधरी एवं उपनिरीक्षक उदय प्रकाश सहित पुलिस बल शामिल रहा. पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. मामले में अन्य बिंदुओं की भी जांच की जा रही है.

