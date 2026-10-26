लावारिस शव का खुला राज: ₹600 की लूट के लिए धक्का देकर ली जान, नशेड़ियों को बनाते थे निशाना, 2 गिरफ्तार
आरोपियों द्वारा लूट के दौरान धक्का देने से व्यक्ति की मौत हुई थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 26, 2026 at 2:22 PM IST
देहरादून: पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के सेवला खुर्द में सड़क किनारे मिले लावारिस शव के मामले का कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, मृतक के साथ लूटपाट की कोशिश के दौरान मारपीट कर उसे सड़क पर धक्का दिया गया था. सड़क पर गिरने से आई अंदरूनी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा.
सीसीटीवी फुटेज से मिला अहम सुराग: पुलिस के अनुसार, 20 अक्टूबर 2026 की सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि सेवला खुर्द क्षेत्र में राजा रानी वेडिंग पॉइंट के पास एक व्यक्ति सड़क किनारे अचेत अवस्था में पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस व्यक्ति को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के पास से पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला. इसके बाद शव को 72 घंटे तक मोर्चरी में रखकर शिनाख्त के प्रयास किए गए.
पहचान नहीं होने पर पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया. मृतक की पहचान के प्रयासों के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में दो संदिग्ध व्यक्ति मृतक के पीछे जाते दिखाई दिए. इनमें से एक ने मृतक के साथ मारपीट कर उसे सड़क पर धक्का दिया. इसके बाद दोनों मौके से चले गए और कुछ देर बाद लौटकर व्यक्ति को जांचते हुए दिखाई दिए.
शराब के नशे में जा रहे लोगों को बनाते थे निशाना: मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई. टीम ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की तथा 100 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की. इसके बाद मिली जानकारी और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को पटेलनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया.
पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वे नशे के आदी हैं और शराब के ठेकों के आसपास घूमकर अत्यधिक नशे में जा रहे लोगों को निशाना बनाते थे. ऐसे व्यक्तियों का पीछा कर सुनसान जगह पर उनसे पैसे और अन्य सामान छीनने की कोशिश करते थे.
19 अक्टूबर की रात दोनों आरोपी आईएसबीटी क्षेत्र में शराब के ठेके के पास मौजूद थे. इसी दौरान उन्हें मृतक अत्यधिक नशे में जाता दिखाई दिया. दोनों ने उसका पीछा किया और सेवला खुर्द क्षेत्र में सुनसान जगह देखकर उसके साथ मारपीट कर 600 रुपये छीन लिए गये थे. इसी दौरान धक्का लगने से व्यक्ति सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया.आरोपियों के अनुसार, कुछ देर बाद वापस लौटने पर उन्हें व्यक्ति की मौत होने का पता चला, जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए.
-नरेश राठौर,कोतवाली पटेल नगर प्रभारी-
कोतवाली पटेल नगर प्रभारी नरेश राठौर ने बताया है कि पुलिस ने मामले में दोनों आरोपी अशरफ उर्फ काला और सफदर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई तेज कर दी है.
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