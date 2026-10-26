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लावारिस शव का खुला राज: ₹600 की लूट के लिए धक्का देकर ली जान, नशेड़ियों को बनाते थे निशाना, 2 गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के सेवला खुर्द में सड़क किनारे मिले लावारिस शव के मामले का कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, मृतक के साथ लूटपाट की कोशिश के दौरान मारपीट कर उसे सड़क पर धक्का दिया गया था. सड़क पर गिरने से आई अंदरूनी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा.

सीसीटीवी फुटेज से मिला अहम सुराग: पुलिस के अनुसार, 20 अक्टूबर 2026 की सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि सेवला खुर्द क्षेत्र में राजा रानी वेडिंग पॉइंट के पास एक व्यक्ति सड़क किनारे अचेत अवस्था में पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस व्यक्ति को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के पास से पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला. इसके बाद शव को 72 घंटे तक मोर्चरी में रखकर शिनाख्त के प्रयास किए गए.