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पति ने सुपारी देकर कराई थी पत्नी की हत्या, ससुर भी था साजिश में शामिल, तीन आरोपी गिरफ्तार

हजारीबाग में महिला की हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है. मामले में पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है.

Murder of Woman in Hazaribag
हजारीबाग पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 3, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
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हजारीबागः जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई महिला की हत्या मामले का हजारीबाग पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार महिला की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने पति और ससुर ने ही साजिश रचकर करवाई थी. इसकी पुष्टि हजारीबाग के एसपी अमन कुमार ने की है.

एसपी ने बताया कि पिछले दिनों हजारीबाग के केरेडारी में मंजू देवी नामक महिला की हत्या कर दी गई थी. एसपी ने बताया कि मंजू देवी की हत्या की साजिश उसके पति और उसके ससुर ने रची थी. हत्या के लिए 30 हजार रुपये की सुपारी दी गई थी. आरोपियों को प्रथम किस्त के रूप में 15 हजार रुपये का भुगतान कर दिया गया था.

जानकारी देते एसपी अमन कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दरअसल, घटना 26 अप्रैल 2026 की रात करीब 9:15 बजे की है, जब कोले रेलवे स्टेशन के पास मोटरसाइकिल से जा रहे दंपती पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चला दी थी. इस हमले में मंजू देवी को गोली लगी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि उसका पति विकास प्रजापति भी गोली लगने से घायल हो गया था.

घायल विकास के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. एसपी के निर्देश पर विशेष जांच दल (SIT) गठित की गई थी. तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के दौरान मामले ने नया मोड़ लिया, जब खुद विकास प्रजापति ने साजिश की बात कबूल कर ली.

एसपी ने बताया कि पारिवारिक विवाद और लगातार झगड़े से परेशान होकर विकास ने अपने पिता और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी. योजना के तहत लूटपाट का नाटक रचते हुए जंगल में पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने मंजू देवी को गोली मार दी. किसी को संदेह ना हो इसके लिए विकास ने खुद को भी गोली लगवाने का नाटक किया.

मामले में पुलिस ने आरोपी पति विकास प्रजापति, उसके पिता नरेश प्रजापति और सहयोगी लालेश्वर गंझू को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं एक अन्य आरोपी सुनील गंझू अब तक फरार है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है. एसपी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है और फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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