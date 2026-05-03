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पति ने सुपारी देकर कराई थी पत्नी की हत्या, ससुर भी था साजिश में शामिल, तीन आरोपी गिरफ्तार

हजारीबागः जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई महिला की हत्या मामले का हजारीबाग पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार महिला की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने पति और ससुर ने ही साजिश रचकर करवाई थी. इसकी पुष्टि हजारीबाग के एसपी अमन कुमार ने की है.

एसपी ने बताया कि पिछले दिनों हजारीबाग के केरेडारी में मंजू देवी नामक महिला की हत्या कर दी गई थी. एसपी ने बताया कि मंजू देवी की हत्या की साजिश उसके पति और उसके ससुर ने रची थी. हत्या के लिए 30 हजार रुपये की सुपारी दी गई थी. आरोपियों को प्रथम किस्त के रूप में 15 हजार रुपये का भुगतान कर दिया गया था.

जानकारी देते एसपी अमन कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दरअसल, घटना 26 अप्रैल 2026 की रात करीब 9:15 बजे की है, जब कोले रेलवे स्टेशन के पास मोटरसाइकिल से जा रहे दंपती पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चला दी थी. इस हमले में मंजू देवी को गोली लगी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि उसका पति विकास प्रजापति भी गोली लगने से घायल हो गया था.

घायल विकास के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. एसपी के निर्देश पर विशेष जांच दल (SIT) गठित की गई थी. तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के दौरान मामले ने नया मोड़ लिया, जब खुद विकास प्रजापति ने साजिश की बात कबूल कर ली.