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दुमका में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले का खुलासा, चार बच्चों का पिता गिरफ्तार

दुमका: जिला के काठीकुंड थाना क्षेत्र में चार दिन पूर्व एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो चार बच्चों का पिता है.

इस मामले में गिरफ्तार 38 वर्षीय शख्स नाबालिग के पड़ोस के गांव का रहने वाला है और चार बच्चों का पिता है. उसकी पत्नी दूसरे राज्य में मजदूरी करती है. पुलिस को दिए स्वीकारोक्ति बयान में उसने बताया कि उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और पहचान उजागर होने के डर से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसका खून लगा गमछा और टी-शर्ट भी बरामद कर लिया है. पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

जानकारी देते एसपी पीतांबर सिंह खेरवार (वीडियो-ईटीवी भारत)

किशोरी पर थी आरोपी की बुरी नजर

दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि आरोपी की बेटी पहले उसी विद्यालय में पढ़ती थी, जहां वो नाबालिग पढ़ती थी. किशोरी उसके ही घर के सामने से होकर स्कूल आना-जाना करती थी. आरोपी काफी दिनों से उसपर गलत नजर रख रहा था. 9 अक्टूबर की शाम जब किशोरी अकेले गाय चराने गई, तो उसी समय आरोपी उधर से गुजर रहा था और किशोरी को देख लिया. उस वक्त हल्की बारिश भी हो रही थी तो चारों ओर सुनसान था. मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी ने किशोरी को पकड़ लिया उसके साथ गलत काम किया. नाबालिग आरोपी शख्स को पहले से जानती थी, इसलिए उसको लगा कि वह इस घटना के बारे में सबको बता देगी, इसलिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

चार गांव के 500 लोगों से पूछताछ

एसपी ने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद डीआईजी के आदेश पर उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय एसआइटी गठित की गई थी. अनुसंधान से यह साफ हो गया था कि वारदात को आसपास के ही लोगों ने अंजाम दिया है. इस केस में घटनास्थल के आसपास के चार गांव के करीब 500 लोगों से पूछताछ की गई.

चेहरे पर जख्म ने खोला राज

इसी क्रम में जब आरोपी को पूछताछ के लिए लाया गया तो उसके चेहरे पर चोट के निशान थे. साथ ही उसके हाथ-पांव कांप रहे थे और गतिविधियां संदिग्ध थी. जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया. एसपी ने कहा कि इस केस का कोर्ट में स्पीडी ट्रायल कराकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी.